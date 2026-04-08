Stasera su Rai Storia in replica per RAInchieste “1976 – Il bicentenario USA tra crisi ed elezioni”

Nella nuova stagione di Rainchieste, Giorgio Zanchini ripercorre vent’anni di inchieste a puntate che hanno caratterizzato la Televisione della RAI, da fine anni 50 a fine anni 70
Martedì 8 aprile 2026 alle 21:20 su Rai Storia nella quinta puntata della nuova stagione di Rainchieste, Giorgio Zanchini ripercorre vent’anni di inchieste a puntate che hanno caratterizzato la Televisione della RAI, da fine anni 50 a fine anni 70.
Il 30 aprile 1975 gli Stati Uniti firmano la resa con il Vietnam, dopo quasi venti anni di guerra. E’ il primo conflitto perso dagli americani, un preludio mesto per i festeggiamenti del bicentenario dell’indipendenza, che cade il 4 luglio 1976, in piena campagna presidenziale che porterà all’elezione di Jimmy Carter.