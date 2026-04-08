SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 8 aprile 2026: numeri e quote

I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 8 aprile 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente
Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 8 aprile 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.
Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.
Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 8/4/2026
COMBINAZIONE VINCENTE
15-22-25-59-81-85
Le quote del concorso di oggi
|CATEGORIA
|NUMERO VINCITE
|LE QUOTE
|punti 6
|0
|€ 0,00
|punti 5
|9
|€ 525,74
|punti 4
|134
|€ 85,16
|punti 3
|1.246
|€ 40,76
|punti 2
|6.999
|€ 10,31