SiVinceTutto Superenalotto mercoledì 8 aprile 2026: numeri e quote


I numeri vincenti dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 8 aprile 2026: anche stasera sfugge la sestina vincente

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Ecco i numeri dell’ultima estrazione del SiVinceTutto Superenalotto di oggi, mercoledì 8 aprile 2026. Stasera i sei numeri vincenti non bastano per realizzare il bis e sbancare il jackpot.

Di seguito ecco i numeri estratti. Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale del gioco al seguente link: https://www.sisal.it/sivincetutto.

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 8/4/2026

COMBINAZIONE VINCENTE

15-22-25-59-81-85

Le quote del concorso di oggi

CATEGORIANUMERO VINCITELE QUOTE
punti 60€ 0,00
punti 59€ 525,74
punti 4134€ 85,16
punti 31.246€ 40,76
punti 26.999€ 10,31