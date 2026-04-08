Ryanair cancella decine di voli in Europa. I costi sono troppo elevati

Dal 29 marzo la compagnia ha interrotto tutti i collegamenti con l’arcipelago delle Azzorre

I voli per le isole portoghesi delle Azzorre spostavano 400 mila passeggeri all’anno ma ora non ce ne saranno più: Ryanair ha infatti deciso di interrompere del tutto questo collegamento, a partire dal 29 marzo, cancellando queste tratte che ha definito “insostenibili“. La notizia sta suscitando molto scalpore, perchè crea problemi sia al turismo (le Azzorre sono una delle destinazioni naturali più gettonate d’Europa) che ai residenti. A saltare definitivamente sono le sei tratte che Ryanair effettuava per coprire i voli da e per l’arcipelago.

OSTI TROPPO ALTI: STOP A VOLI ANCHE IN SPAGNA E IN ALTRI PAESI

La decisione di chiudere i voli per le Azzorre non è isolata perchè la compagnia low cost starebbe mettendo mano a tagliare anche altri collegamenti un po’ in tutta l’Europa, in particolare in Spagna, dove sono stati interrotti i voli verso le Asturie e Vigo e chiusa la base di Santiago de Compostela. Ridotti anche i collegamenti verso Santander, Saragozza e alcune destinazioni delle Isole Canarie. Altri tagli sono stati annunciati per le tratte in Germania, Francia, Belgio.

GERMANIA, FRANCIA, BELGIO

In Germania Ryanair ha annunciato la cancellazione di 24 rotte in Germania. Interessati gli aeroporti di Berlino, Amburgo, Colonia, Francoforte-Hahn, Dortmund, Dresda, Lipsia e Memmingen.

In Francia sono stati cancellati i voli per Bergerac, Brive e Strasburgo, oltre all’interruzione delle operazioni verso lo scalo di Clermont-Ferrand.

In Belgio le rotte tagliate sono circa 20 rotte e sono stati ridotti i servizi da Bruxelles e Charleroi.

PERCHÈ RYANAIR HA ‘STACCATO’ I VOLI

Dietro la decisione di Rayanair, ci sarebbero i costi troppo elevati: la compagnia ha spiegato infatti che concentrerà la propria capacità sui mercati dove i costi operativi risultano più bassi e la domanda di voli rimane elevata.

Per le sei rotte saltate alle Azzorre, Ryanair da un lato ha ricordato che ANA Aeroportos de Portugal avrebbe aumentato le tariffe aeroportuali. Dall’altro, ci sarebbero stati ulteriori aumenti di costi per il controllo del traffico aereo e anche nuove tasse sui passeggeri. I voli con cui prima Ryanair serviva le Azzorre verranno spostati su rotte più convenienti per la compagnia, ad esempio Malta o Marrakesh.

LE POSSIBILITÀ ALTERNATIVE

E ora chi voleva andare alle Azzorre come farà? I viaggiatori dovranno trovare collegamenti alternativi con alcune città europee. Anche la Tap ad esempio, la compagnia di bandiera portoghese, effettua voli sulle isole. È molto probabile che la riduzione delle possibilità si traduca comunque in un aumento dei prezzi e in una minore accessibilità per turisti e residenti, con possibili ripercussioni sull’economia locale e sul settore turistico dell’arcipelago.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)