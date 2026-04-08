Ripescaggio ai Mondiali, Abodi: “Non me lo auguro”

Le parole del ministro dello Sport, a margine della presentazione, alla Camera dei deputati, dell’iniziativa Sport Missione Comune

“Con Giovanni Malagò ci si sente costantemente, abbiamo responsabilità comuni, lui è presidente comunque della Fondazione Milano Cortina. Stiamo chiudendo il bilancio, stiamo vedendo di chiudere definitivamente in modo positivo, dopo che positiva è stata l’organizzazione, l’ospitalità, l’accoglienza, lo spettacolo, grazie anche al lavoro che ha fatto la società di infrastrutture di Milano Cortina. Insomma, si va in continuità. Poi, le scelte della Federcalcio dipendono dalle componenti della Federcalcio, ognuno fa il suo mestiere e io cerco di fare il mio nel migliore dei modi”.

Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della presentazione, alla Camera dei deputati, dell’iniziativa Sport Missione Comune.

ITALIA RIPESCATA A MONDIALI? MI SEMBRA VERAMENTE DIFFICILE

Il ripescaggio dell’Italia “è una questione continentale, mi sembra veramente difficile che possa esserci qualche problema, a meno che non sorga in Europa, e che possa essere ripescata in Europa”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della presentazione, alla Camera dei deputati, dell’iniziativa Sport Missione Comune. Da altri continenti non possono arrivare novità? “Non credo e non me lo auguro neanche”, ha risposto Abodi.