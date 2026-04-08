Oroscopo di oggi, mercoledì 8 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 8 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna ci carica di audacia, di spirito combattivo e ci invita a partire. Geografico o metaforico, un viaggio ci fa vivere nuove esperienze. Intraprendenza, ottimismo, resistenza alle difficoltà e agli attacchi di chi contesta con forza le nostre idee.
Toro
Nessun intralcio di cui preoccuparci. Notizie rassicuranti, in merito alle controversie legali, alle finanze e agli investimenti a lunga scadenza. Giornata piatta, ma non disprezziamo un po’ di tranquillità, farà bene al corpo e alla mente. Cure estetiche.
Gemelli
La Luna è in posizione ostile, ma oggi incide poco su di noi. Chi amiamo e la famiglia non ci capiscono, ma con gli amici la sintonia è immediata. Obiettivi da centrare in tempi molto brevi? Puntiamo sulla rete di conoscenze e sulla capacità comunicativa.
Cancro
È naturale che fra tante cose da fare qualcosa sfugga alla nostra attenzione e non riesca come vorremmo: siamo più indulgenti con noi stessi. Le finanze crescono, la professione offre occasioni di riscatto e di successo. Nuovi interessi artistici e musicali.
Leone
La Luna in Sagittario ha una bella influenza su di noi. Prendiamo il coraggio a due mani e muoviamoci per rompere uno schema stagnante. Vacanze stimolanti. La situazione affettiva richiede una presa di posizione chiara. L’esitazione genera dubbi e incomprensioni.
Vergine
Fioccano i dubbi promossi dalla Luna e simultaneamente arrivano valanghe di consigli. Ascoltiamoli tutti, ma alla fine scegliamo in piena autonomia. I rapporti con le persone che detengono il potere sono un po’ turbolenti. Accettiamo un compromesso.
Bilancia
Ci sono esami, interrogazioni o colloqui da sostenere nei prossimi giorni? Approfittiamo della benevolenza della Luna e prepariamoci accuratamente. Guardiamo con fiducia lo schiudersi di nuove prospettive professionali, grazie a delle nuove conoscenze.
Scorpione
Un viaggio apre nuovi orizzonti verso il futuro. Prendiamo la decisione di cambiare qualcosa nelle abitudini per realizzare le nostre più alte aspirazioni. Dalla nostra attività e dalle finanze arrivano alcuni segnali promettenti, che soddisfano il desiderio di stabilità.
Sagittario
Il nostro saggio contributo nel lavoro è molto apprezzato, approfittiamone per conquistare una maggiore visibilità e per un avanzamento di carriera. Mettiamo da parte l’orgoglio in amore, parliamo in modo schietto e sincero per sciogliere eventuali nodi.
Capricorno
Disarmonico a Giove, il Sole ci invita a interrogarci sulle relazioni. Mettiamo da parte le questioni di principio e rispondiamo in totale sincerità. Stiliamo un bilancio, per chiarire alcune perplessità, con una panoramica che abbracci un po’ tutti i settori.
Acquario
In sestile a Plutone, questa è la Luna giusta per una gita in compagnia, forse una toccata e fuga al mare o una visita a una città d’arte. Cogliamo l’occasione. Una partita a calcetto o a tennis con gli amici risulta più divertente, se mettiamo da parte la competizione.
Pesci
Pur con qualche discussione, troviamo la linea d’azione più efficace per il mantenere il nostro benessere emotivo, non eccediamo in disponibilità. Gli eventuali ostacoli si rimuovono con la pazienza e con un’osservazione ponderata dei problemi.