Noyz Narcos annuncia le date dei prossimi concerti

Noyz Narcos, tra i maggiori esponenti della scena hip hop/hardcore italiana, annuncia la date di Cruel Summer 2026, la tournée estiva

Noyz Narcos, tra i maggiori esponenti della scena hip hop/hardcore italiana, annuncia la date di Cruel Summer 2026, la tournée estiva che farà tappa nei principali festival italiani e che sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi e i brani del suo ultimo album FUNNY GAMES, uscito a novembre 2025.

Il tour, prodotto da Thaurus, partirà sabato 13 giugno 2026 da Bastia Umbra (PG) al Chroma Festival, per poi proseguire venerdì 19 giugno 2026 a Padova allo Sherwood Festival, domenica 21 giugno 2026 a Bologna all’Oltre Festival, lunedì 22 giugno 2026 a Firenze all’Ultravox, lunedì 13 luglio 2026 a Collegno (TO) al Flowers Festival, lunedì 20 luglio 2026 a Genova all’Altraonda Festival, sabato 1 agosto 2026 a Gallipoli (LE) al Sottosopra Fest (Parco Gondar), giovedì 6 agosto 2026 a Brescia alla Festa di Radio Onda d’Urto, domenica 9 agosto 2026 a Majano (UD) al Festival di Majano, per poi concludersi venerdì 14 agosto 2026 a Olbia (SS) al Red Valley Festival.

La tournée seguirà le due imperdibili date di Italian Horror Story 2026, previste sabato 11 aprile 2026 al Palazzo dello Sport di Roma e giovedì 16 aprile 2026 all’Unipol Forum di Milano, prodotte da Vivo Concerti e Thaurus.

Il recente album FUNNY GAMES (certificato disco d’oro) ha segnato un ritorno destinato a lasciare il segno. Il disco, prodotto da Sine, ha visto la presenza di collaborazioni importanti – da Achille Lauro a Conway The Machine, passando per Guè, Jake La Furia, Madame e Shiva – e si è presentato come un avvertimento, un album oscuro che non cerca spettatori, bensì bersagli. L’ispirazione nasce da “Funny Games” (film austriaco del 1997), dove la violenza diventa una metafora: uno strumento per raccontare la tensione e il disgusto verso una società levigata e artificiale, dove anche il conflitto sembra finto. È una risposta viscerale, un gesto di ribellione creativa, un riferimento perfetto che trova terreno fertile nel mondo di uno dei rapper che ha contribuito a fare la storia del genere, dove la realtà non si edulcora mai, ma si osserva da vicino, senza filtri. Con 13 dischi di platino, 23 dischi d’oro e milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Noyz Narcos si conferma una delle figure centrali della scena hip hop/hardcore italiana.

I biglietti saranno disponibili online a partire da venerdì 3 aprile 2026 alle ore 14:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

CALENDARIO DATE “CRUEL SUMMER 2026”

Sabato 13 giugno 2026 | Bastia Umbra (PG) @ Chroma Festival

Venerdì 19 giugno 2026 | Padova @ Sherwood Festival

Domenica 21 giugno 2026 | Bologna @ Oltre Festival

Lunedì 22 giugno 2026 | Firenze @ Ultravox

Lunedì 13 luglio 2026 | Collegno (TO) @ Flowers Festival

Lunedì 20 luglio 2026 | Genova @ Altraonda Festival

Sabato 1° agosto 2026 | Gallipoli (LE) @ Sottosopra Fest, Parco Gondar

Giovedì 6 agosto 2026 | Brescia @ Festa di Radio Onda d’Urto

Domenica 9 agosto 2026 | Majano (UD) @ Festival di Majano

Venerdì 14 agosto 2026 | Olbia (SS) @ Red Valley Festival

CALENDARIO DATE “ITALIAN HORROR STORY”

Sabato 11 aprile 2026 | Roma @ Palazzo dello Sport

Giovedì 16 aprile 2026 | Milano @ Unipol Forum