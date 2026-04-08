Novartis sigla accordo per acquisizione di Excellergy

Novartis accelera nella strategia in immunologia e malattie allergiche annunciando un accordo per l’acquisizione di Excellergy, biotech focalizzata su terapie anti-IgE

Novartis accelera nella strategia in immunologia e malattie allergiche annunciando un accordo per l’acquisizione di Excellergy, biotech focalizzata su terapie anti-IgE di nuova generazione. Al centro dell’operazione c’è Exl-111, anticorpo attualmente in fase 1, progettato per offrire un controllo più rapido e profondo delle malattie allergiche.

Una mossa coerente con la strategia in immunologia

L’operazione si inserisce nel rafforzamento del portafoglio di Novartis nelle patologie immuno-mediate, con un’attenzione crescente alle allergie, in particolare quelle alimentari e alle condizioni guidate dalle immunoglobuline E (IgE).

Secondo quanto comunicato dall’azienda, Exl-111 rappresenta un’estensione evolutiva della biologica già validata delle terapie anti-IgE, con l’obiettivo di migliorare sia l’efficacia sia la praticità di somministrazione.

Un meccanismo potenzialmente “next generation”

Le IgE sono un driver centrale di numerose patologie allergiche, tra cui asma allergico e orticaria. A differenza delle terapie attualmente disponibili, Exl-111 è progettato per dissociare le IgE già legate ai recettori, con una possibile riduzione più rapida del segnale infiammatorio.

Se confermato negli studi clinici, questo approccio potrebbe tradursi in:

• sollievo più precoce dei sintomi

• maggiore controllo della malattia

• intervalli di somministrazione più lunghi

• potenziale utilizzo più ampio, anche in ambito pediatrico

Pipeline ancora precoce, ma interesse elevato

Exl-111 è attualmente in fase 1, con dati preliminari farmacocinetici che suggeriscono un’esposizione prolungata grazie alla sua emivita estesa. Come spesso accade per acquisizioni in fase early-stage, il valore dell’operazione è legato soprattutto al potenziale futuro e alla piattaforma scientifica.

Nel contesto competitivo, l’interesse per nuove strategie anti-IgE è in crescita: diversi player stanno esplorando approcci capaci di superare i limiti delle terapie esistenti, soprattutto in termini di rapidità d’azione e ampiezza di indicazioni.

Nel mondo biotech e tra gli analisti, l’operazione viene letta come:

• una scommessa su una biologia già validata, ma con margini di miglioramento

• un segnale della volontà di Novartis di rafforzare pipeline specialistiche ad alto valore

• un passo nella competizione sulle malattie allergiche, considerate un’area in espansione

Tuttavia, resta centrale l’incognita tipica delle fasi iniziali: la conferma clinica dei benefici ipotizzati.

Un mercato in evoluzione

Le malattie IgE-mediate rappresentano un ambito in forte sviluppo, con bisogni ancora insoddisfatti, soprattutto nelle allergie alimentari e nelle forme croniche. In questo scenario, tecnologie capaci di intervenire più a monte nei meccanismi immunologici potrebbero ridefinire gli standard terapeutici.

Con questa acquisizione, Novartis punta quindi a consolidare il proprio ruolo in un segmento sempre più strategico, combinando continuità scientifica e innovazione.