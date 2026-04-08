La commedia romantica “Pretty Woman” stasera su Rai 1: la trama

“Pretty Woman” di Garry Marshall, un classico della commedia romantica che dopo trentacinque anni non smette di affascinare il pubblico, su Rai 1: la trama

Martedì 8 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 1 “Pretty Woman” di Garry Marshall, un classico della commedia romantica che dopo trentacinque anni non smette di affascinare il pubblico. Dietro la sua avvenenza ed eleganza, Edward Lewis nasconde un’abilità straordinaria nel campo della finanza. Una sera, a Hollywood, conosce casualmente Vivian Ward, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi e lui di una donna che lo accompagni nei suoi pranzi di lavoro. È un rapporto puramente commerciale, ma il cuore di Edward comincia piano piano a sciogliersi.

Per gli appassionati di Vivian, l’irresistibile entraineuse di Hollywood Boulevard che incontra il suo principe azzurro, è l’occasione di rivedere il film con Julia Roberts e Richard Gere, monumentali interpreti di questo film di culto. Per chi invece non l’ha mai visto è l’occasione d’oro per recuperare questo blockbuster di lusso, sempre emozionante per spettatori di ogni età. La regia è di Garry Marshall

Nel cast, anche, Laura San Giacomo, Ralph Bellamy, Jason Alexander, Hector Elizondo.