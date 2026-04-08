Il film “Tutti lo sanno” in prima serata su Rai Movie: la trama

“Tutti lo sanno”, dramma psicologico travestito da film giallo, è stato scelto come film d’apertura del 71esimo Festival di Cannes: lo propone stasera Rai Movie, la trama

Martedì 8 aprile 2026 alle 21:20 su Rai Movie “Tutti lo sanno”. Trasferitasi da qualche anno in Argentina, Laura torna in Spagna per il matrimonio della sorella. Ma durante la festa viene rapita sua figlia, e le chiedono un riscatto di trecentomila euro. La aiuterà Paco, che qualche anno prima aveva acquistato dalla donna la sua vigna, e le indagini riveleranno molte cose sul passato di tutta la famiglia. Divi a cavallo fra la Spagna e Hollywood, Cruz e Bardem si confermano un’accoppiata forte e complessa in questa trasferta spagnola di Farhadi, regista iraniano due volte premiato con l’Oscar.