Il film “Becky” anche in lingua originale stasera su Rai 4: la trama

Diretto da Jonathan Milott e Cary Murnion, il thriller “Becky” è proposto martedì 8 aprile 2026 alle 21.20 su Rai 4: la trama

Da quando sua madre è morta, la tredicenne Becky ha eretto un muro di ostilità verso chiunque, compreso suo padre Jeff. Il genitore, per riconquistare la fiducia di sua figlia, la porta per un weekend nella casa al lago dove erano soliti andare con la mamma, ma commette l’errore di invitare anche la sua nuova compagna Kayla e suo figlio Ty.

Nel frattempo, tre detenuti appena fuggiti nel corso di un trasferimento e capitanati dal neonazista Dominick fanno irruzione nella casa sul lago alla ricerca di una misteriosa refurtiva e prendono in ostaggio Jeff, Kayla e Ty. Spetterà alla combattiva Becky sconfiggere il terzetto di malviventi e salvare la sua famiglia. “Becky” vede nel cast la presenza del comico Kevin James nell’inedito ruolo del cattivo, ma soprattutto rivela il grande talento di Lulu Wilson nei panni della piccola ma tenace protagonista.