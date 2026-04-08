Guarda che luna… Artemis II scatta le foto del suolo lunare e dell’eclissi con la Terra

La missione Artemis II della NASA invia sulla Terra le foto ufficiali del sorvolo lunare

La missione Artemis II della NASA ha solvolato la Luna e scattato delle immagini del sorvolo lunare rivelano alcune regioni mai viste prima dall’uomo, tra cui una rara eclissi solare nello spazio. I quattro astonauti durante un sorvolo di sette ore del lato nascosto della Luna, hanno segnato il ritorno dell’umanità nelle vicinanze del nostro satellite, aprendo la strada a una preziosa fonte di dati scientifici.

Gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno utilizzato una serie di telecamere per scattare migliaia di foto. L’agenzia ha diffuso diverse immagini e se ne prevedono altre nei prossimi giorni, dato che i membri dell’equipaggio hanno percorso più di metà del loro viaggio e si stanno dirigendo verso casa, sulla Terra.

“I nostri quattro astronauti di Artemis II hanno portato l’umanità in un incredibile viaggio intorno alla Luna e hanno riportato immagini così straordinarie e ricche di informazioni scientifiche che ispireranno le generazioni a venire“, ha affermato la dottoressa Nicky Fox, amministratrice associata della Direzione delle missioni scientifiche presso la sede centrale della NASA a Washington.

Durante il sorvolo lunare, l’equipaggio ha documentato crateri da impatto, antiche colate laviche e fratture superficiali che aiuteranno gli scienziati a studiare l’evoluzione geologica della Luna. Hanno monitorato le differenze di colore, luminosità e consistenza del terreno, osservato il tramonto e l’alba della Terra e catturato immagini della corona solare durante un’eclissi. L’equipaggio ha anche segnalato sei lampi di impatto meteoritico sulla superficie lunare oscurata.

Gli scienziati stanno già analizzando le immagini, l’audio e i dati trasmessi per affinare la tempistica e la localizzazione di questi eventi e confrontarle con le osservazioni degli astronomi amatoriali. Le nuove immagini aiuteranno inoltre la NASA a comprendere meglio la geologia lunare e a pianificare le future missioni di esplorazione e scientifiche che getteranno le basi per una presenza duratura sulla Luna, in vista delle future missioni con astronauti su Marte.

“È stato straordinario ascoltare l’equipaggio descrivere i panorami mozzafiato durante il sorvolo”, ha affermato Jacob Bleacher, responsabile scientifico per l’esplorazione della NASA presso la sede centrale dell’agenzia. “Inizialmente, le loro descrizioni non corrispondevano del tutto a ciò che vedevamo sui nostri schermi. Ora che le immagini ad alta risoluzione stanno arrivando, possiamo finalmente rivivere i momenti che cercavano di condividere e apprezzare appieno il contributo scientifico fornito da queste immagini e dalle altre ricerche condotte durante questa missione.”