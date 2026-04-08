Chi sono i primi “Landers” di Land in Bo, hub di innovazione

Land in Bo: a Bologna prende forma l’hub per startup, imprese e investitori dell’innovazione: i primi “Landers” entrano ufficialmente negli spazi del programma

Dalla Data Valley al mercato globale, Bologna accelera il passo.

La scorsa settimana i primi protagonisti del nuovo programma Land in Bo dedicato a startup, corporate e investitori dell’innovazione, selezionati attraverso la call for interest chiusa lo scorso 30 dicembre, hanno fatto ufficialmente ingresso nei nuovi spazi con un evento di kick-off.

L’incontro ha riunito istituzioni, partner e operatori dell’ecosistema in una giornata dedicata a visione strategica e networking alla presenza di Rosa Grimaldi (Comune di Bologna), Marco Becca (IFAB), Sveva Ruggiero (ART-ER), Alessandra de la Ville sur Illon (BolognaFiere Group) e Alberto Onetti (Mind the Bridge).

Promosso da Comune e Città metropolitana di Bologna insieme a BolognaFiere , e sviluppato con IFAB – International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development , con il supporto tecnico di Fondazione Bologna Welcome e Mind the Bridge . Land in Bo si inserisce nel quadro delle iniziative per l’innovazione e l’attrattività del territorio sviluppate in sinergia con Regione Emilia-Romagna e ART-ER .

Land in Bo ha come obiettivo primario la creazione di un distretto dell’innovazione dinamico a supporto di aziende e organizzazioni attive nei settori dell’AI, dei dati, del manifatturiero e delle life sciences.

In questa direzione, punta a valorizzare il distretto facilitando l’accesso alle infrastrutture HPC, alle capacità di supercalcolo di Leonardo, ai servizi dell’AI Factory e, più in generale, alle risorse del Tecnopolo DAMA, all’interno del quale, in una seconda fase, è previsto anche il suo trasferimento. Parallelamente, favorisce la nascita di partnership tra imprese, università, centri di ricerca e istituzioni pubbliche, con l’obiettivo di generare ricadute positive sull’intero ecosistema dell’innovazione.

“Con l’ingresso delle prime realtà negli spazi dedicati, l’hub Land in Bo prende forma come punto di riferimento nazionale e internazionale per l’innovazione deep-tech. – ha commentato Rosa Grimaldi, delegata alla promozione economica e attrattività, Comune e Città metropolitana di Bologna – Land in Bo rappresenta un tassello strategico per rafforzare l’attrattività del territorio e accelerare la crescita di un ecosistema capace di posizionarsi a livello internazionale”.

“L’avvio operativo di Land in Bo e l’ingresso dei primi ‘Landers’ confermano la capacità del nostro territorio di attrarre talenti, imprese e investimenti qualificati. – ha aggiunto Vincenzo Colla, Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna – Questo progetto si inserisce pienamente nel percorso che stiamo portando avanti per innovare il nostro ecosistema, valorizzando la Data Valley regionale e le infrastrutture uniche di cui disponiamo, a partire da quelle del Tecnopolo DAMA. La collaborazione tra istituzioni, ricerca, sistema produttivo e soggetti della finanza è la chiave per generare innovazione ad alto impatto e ricadute concrete sul tessuto economico. In questo senso, Land in Bo è un modello virtuoso, che consente di creare e far crescere startup. Come Regione continueremo a sostenere iniziative capaci di creare opportunità per le imprese e per i giovani talenti, rafforzando il posizionamento dell’Emilia-Romagna come uno dei principali hub europei per l’innovazione e le tecnologie avanzate, indispensabile per creare lavoro di qualità“.

I primi “Landers”: startup, corporate e investitori protagonisti del programma



Durante l’incontro sono state presentate le prime startup selezionate che rappresentano un mix di tecnologie avanzate applicate a industria, dati e sostenibilità:

Neuron Soundware (Repubblica Ceca) – Startup deep-tech che utilizza AI e analisi del suono per la manutenzione predittiva industriale.

(Repubblica Ceca) – Startup deep-tech che utilizza AI e analisi del suono per la manutenzione predittiva industriale. Lendit (Italia) – Piattaforma di intelligenza artificiale per la gestione del credito, l’elaborazione delle fatture e i piani di rimborso.

(Italia) – Piattaforma di intelligenza artificiale per la gestione del credito, l’elaborazione delle fatture e i piani di rimborso. Fifth Ingenium (Italia) – Piattaforma di intelligenza artificiale per assistenza remota, controllo qualità, audit e formazione.

(Italia) – Piattaforma di intelligenza artificiale per assistenza remota, controllo qualità, audit e formazione. ADAPTA Studio (Italia) – Piattaforma che consente alle aziende di creare esperienze 3D di alta qualità in modo efficiente.

(Italia) – Piattaforma che consente alle aziende di creare esperienze 3D di alta qualità in modo efficiente. Latitudo 40 (Italia) – Startup che sviluppa soluzioni di analisi geospaziale basate su AI e dati satellitari.

(Italia) – Startup che sviluppa soluzioni di analisi geospaziale basate su AI e dati satellitari. Aliantico Innovation (Italia) – Azienda impegnata nello sviluppo di sistemi che rilevano, modellano e prevedono ambienti complessi del mondo reale attraverso la fusione di sensori, intelligenza artificiale spiegabile (XAI) e gemelli digitali. “Sono rimasto particolarmente sorpreso del riscontro che siamo riusciti ad ottenere con Land in Bo – ha aggiunto Alberto Onetti, Chairman di Mind the Bridge – Le startup che abbiamo selezionato attraverso la call sono aziende estremamente interessanti e il fatto di poterle far sedere a fianco a VC, aziende e centri di ricerca può fare da volano per ulteriori sviluppi e favorire logiche di fertilizzazione incrociata tra innovazione, ricerca e finanza. Il prossimo step è renderlo ancora più integrato con l’ecosistema di Bologna e dell’Emilia Romagna”.

Alle startup Land in Bo offrirà un percorso di supporto pensato per trasformare la presenza nell’hub in risultati di business concreti: accompagnamento alla candidatura a progetti legati all’HPC, accesso a piattaforme orientate alla scalabilità e sessioni mensili di mentoring 1:1 dedicate alle esigenze specifiche di ciascun team.

Accanto a loro nell’ecosistema hanno preso posto anche le prime corporate, i primi centri di ricerca e i primi investitori pronti a collaborare, sperimentare e investire:

NTT Data , multinazionale giapponese leader nei servizi IT, consulenza strategica, system integration e cybersecurity.

, multinazionale giapponese leader nei servizi IT, consulenza strategica, system integration e cybersecurity. 360 Capital , fondo di venture capital europeo specializzato in investimenti in fase iniziale, dal pre-seed alla Serie B, in settori quali Deep Tech, Climate Tech e soluzioni Digital-First.

, fondo di venture capital europeo specializzato in investimenti in fase iniziale, dal pre-seed alla Serie B, in settori quali Deep Tech, Climate Tech e soluzioni Digital-First. Doorway , piattaforma fintech italiana autorizzata che permette a investitori privati, qualificati e corporate di investire in startup e PMI innovative tramite equity crowdfunding.

, piattaforma fintech italiana autorizzata che permette a investitori privati, qualificati e corporate di investire in startup e PMI innovative tramite equity crowdfunding. Chips-IT , ente di ricerca pubblico-privato con sede a Pavia, istituito per rafforzare la progettazione, l’innovazione e la formazione nel settore della microelettronica italiana.

, ente di ricerca pubblico-privato con sede a Pavia, istituito per rafforzare la progettazione, l’innovazione e la formazione nel settore della microelettronica italiana. Obloo Ventures , società italiana di venture capital specializzata nel deep tech, focalizzata sul trasferimento tecnologico dai centri di ricerca al mercato.

, società italiana di venture capital specializzata nel deep tech, focalizzata sul trasferimento tecnologico dai centri di ricerca al mercato. Haystack Ventures , venture capital firm statunitense specializzata in investimenti “early-stage” (principalmente seed e Series A) in startup tecnologiche e software.

L’Hub per attrarre talenti



A supporto dell’intera community, il programma prevede inoltre attività trasversali di networking e formazione, tra cui Demo Day, Innovation Breakfast e sessioni “AI Pills” curate da IFAB e IT4LIA AI Factory con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra tutti gli attori dell’ecosistema.

Land in Bo si inserisce infatti nel già avviato sviluppo della Città della Conoscenza e del TEK District con un obiettivo chiaro: attrarre e connettere talenti, capitali e tecnologie nei settori dell’intelligenza artificiale e dell’high-performance computing.

La Città della conoscenza è la strategia di mandato che ha l’ambizione di proiettare Bologna nel futuro puntando su politiche, progettualità e, al contempo, sulla connessione dei principali centri di ricerca e innovazione attraverso la rigenerazione del quadrante nord-ovest della città, che include il Tecnopolo Dama (con il supercomputer Leonardo e il Centro meteo europeo ECMW). Cuore di questa trasformazione, il TEK (Technology, Entertainment, Knowledge) District, il più importante progetto di rigenerazione urbana sostenibile a Bologna dal dopoguerra: un grande hub europeo di quasi trecento ettari di superficie sui Big Data e l’AI, che ospita già alcuni tra i principali attori economici del Paese e del territorio e che sta vedendo la realizzazione di residenze, studentati, spazi per l’intrattenimento e hotel.

Con l’avvio delle attività e l’insediamento delle prime realtà negli spazi dedicati, Land in Bo si conferma quale hub operativo per lo sviluppo dell’innovazione con l’obiettivo di rafforzare la competitività del territorio e attrarre talenti, investimenti e progetti ad alto impatto.