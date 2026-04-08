Al Castello di Piea prosegue il Narciso

Proseguirà fino al 3 maggio, al Castello di Piea d’Asti, (At), in piazza Italia 3, la XVIII edizione de “Il Narciso Incantato”

Proseguirà fino al 3 maggio, al Castello di Piea d’Asti, (At), in piazza Italia 3, la XVIII edizione de “Il Narciso Incantato”. Più di 15000 bulbose (narcisi, giacinti, tulipani) in fiore nel parco attenderanno i visitatori fino al 3 maggio. Il biglietto di ingresso al parco avrà un costo di 5 euro mentre per l’accesso alle sale del castello il prezzo sale a 9 euro a persona. Il castello è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 19, il sabato, domenica e festivi dalle 11.30 alle 19 con orario continuato. Per chi lo desidera è possibile pranzare al castello ogni sabato e domenica su prenotazione con catering esterno.

Dopo Pasqua e Pasquetta con visite guidate e la possibilità di pranzare in loco, si proseguirà il 12 aprile, ultimo giorno in cui sarà possibile ammirare le opere dei “I Percorsi dell’Arte nel Castello di Piea”.

Sempre il 12 aprile, alle 16.00 imperdibile il “Ritorno alla Belle Epoque con sorpresa” a cura dell’associazione culturale “Principi Dal Pozzo della Cisterna”.

Il calendario proseguirà fino al 3 maggio:

19 aprile

Le note del Rondò veneziano accompagneranno abiti e tableaux vivants della Venezia del Settecento

25 aprile

Sull’onda del Titanic dame e cavalieri in abiti Liberty Con la partecipazione straordinaria della Contessa Maria Bombrini

26 aprile

Intrattenimento con musica classica a cura della pianista Elena Tirrito

Concilio dei Cavalieri Templari, a seguire pranzo templare

1° maggio

Presentazione del libro storico (eventi e curiosità) sulla famiglia già proprietaria del maniero

3 maggio

Il Narciso goloso rassegna enogastronomica

con pranzo degustazione e vendita prodotti tipici locali

Per informazioni contattare la dottoressa Antonella Silvia Tamietto responsabile per Castello di Piea d’Asti ai numeri 340/7818231 oppure scrivere a tgiulia1289@gmail.com o contessadipiea@icloud.com. Sito internet www.castellodipiea.com.