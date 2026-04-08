A Palermo si presenta il volume “Trinakija” di Claudio D’Angelo

Oggi a Palermo, nell’ambito dell’iniziativa 30 Libri in 30 Giorni si presenta il volume “Trinakija” di Claudio D’Angelo

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, promossa da BCsicilia, in collaborazione con Biblioteca Centrale, Assessorato Regionale BB.CC., Fidapa e Università Popolare si presenta mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 17,00 presso la Sala delle Missioni della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana in Via Vittorio Emanuele 429 a Palermo, il volume di Claudio D’Angelo “Trinakija”. Dopo i saluti di Laura Cappugi, Direttrice della Biblioteca, Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia e Diana Giammarresi, Presidente Fidapa Palermo Mondello, farà seguito la relazione di Claudio D’Angelo, Autore del libro. Per informazioni: Email segreteria@bcsicilia.it Tel. 346.8241076 – Fb BCsicilia.

L’ultima fase del percorso compiuto dai Siculi, e che li vide protagonisti dal XIII al IX secolo a.C. lungo le rotte commerciali del Mediterraneo orientale. Fu proprio la Sicilia il territorio scelto dai Siculi come loro “casa” nella quale esprimere tutto il loro valore sociale e culturale facendo diventare l’isola “centro di cultura”. In piena Età del Ferro giunsero in Sicilia tutta una serie di altre stirpi legate ai Siculi, come gli Elimi, i Rodio/Cretesi, i Megaresi e i Corinzi (nella parte meridionale e orientale). Ben presto in Sicilia emerse una vera e propria miscela esplosiva di conoscenze e di saperi che produsse un aumento culturale in tutta l’isola, tale da permettere di primeggiare con le più avanzate civiltà del Mediterraneo. Dal V secolo a.C. in Sicilia scesero in campo le prime famiglie di tiranni che ostacolarono e spesso impedirono il passaggio dal regime tirannico a quello democratico voluto dai cittadini. In tale condizione emergerà la figura del più grande re che i Siculi conobbero, Ducezio, che combatterà aspramente e per oltre un ventennio i tiranni sconfiggendoli ripetutamente liberando varie città Sicule e Siceliote restituendo la democrazia.