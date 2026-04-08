A “Elisir” in onda stamani su Rai 3 i calcoli renali

I calcoli renali sotto la lente della nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 8 aprile, alle 10.50 su Rai 3. Si tratta di una delle più comuni malattie delle vie urinarie, caratterizzata dalla presenza di piccoli sassolini lungo il loro decorso. Come e perché si formano i calcoli renali? Come possono essere trattati? In quali casi è necessario intervenire chirurgicamente? Se ne parlerà in studio con Roberta Gunelli, Direttore dell’Unità Operativa di Urologia dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.

A seguire, nello spazio “È vero che?” focus sui falsi miti più diffusi sul funzionamento del cervello. È vero che usiamo solo il 10% del nostro cervello? L’apprendimento si ferma a una certa età? A queste e ad altre domande risponderà il professor Fabio Frediani, vicepresidente della Fondazione Italiana Cefalee.

Infine, la rubrica “ABC della salute” chiuderà la puntata con un focus sui nutraceutici: composti bioattivi naturali, estratti da alimenti o piante, che offrono benefici per la salute e che riducono il rischio di sviluppare malattie. A fare chiarezza sarà il professor Giovanni Scapagnini, docente di Nutrizione Clinica all’Università del Molise.