A “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3 la morte di Mario Paciolla

Stasera in prima serata su Rai 3 a “Chi l’ha visto?” la morte di Mario Paciolla. L’uomo, trovato impiccato, lavorava per l’ONU in Colombia

Mario Paciolla, 33 anni, stava lavorando per una missione ONU in Colombia. Si sarebbe prima tagliato i polsi e poi impiccato. Eppure, aveva appena fatto il biglietto per rientrare in Italia e aveva persino dato indicazioni su cosa fargli trovare in casa da mangiare per i giorni di quarantena. In studio in diretta a “Chi l’ha visto?”, mercoledì 8 aprile alle 21.20 su Rai 3, i genitori dell’uomo esprimono le loro perplessità e i dubbi a Federica Sciarelli.

A seguire, il programma torna sulla tragica morte di mamma e figlia a Pietracatella: sono state avvelenate con la ricina? La Procura invita alla cautela, ma è stato aperto un fascicolo per omicidio premeditato contro ignoti. Testimonianze e documenti inediti.

E poi un altro “suicidio” anomalo: quello di Lorena Paolini. La Procura ha chiesto l’archiviazione perchè Lorena si sarebbe tolta la vita. Ma la sorella e la cugina non credono a questa tesi ed evidenziano le anomalie di quella mattina.

Infine, come sempre, gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori.