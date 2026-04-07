Trump: “Un’intera civiltà morirà stanotte e non verrà mai più riportata in vita”

Trump: “Non voglio che questo accada, ma probabilmente accadrà”

“Un’intera civiltà morirà questa notte, per non tornare mai più. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”. Lo scrive in un post su Truth social Donald Trump, a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum all’Iran (alle 2 di notte ora italiana, ndr), salvo poi agigungere: “Tuttavia, ora che abbiamo un cambiamento di regime completo e totale, dove prevalgono menti diverse, più intelligenti e meno radicalizzate, forse qualcosa di meravigliosamente rivoluzionario può accadere, chi lo sa?”. “Lo scopriremo questa notte, uno dei momenti più importanti nella lunga e complessa storia del mondo – conclude il presidente americano – 47 anni di estorsione, corruzione e morte, finiranno finalmente. Dio benedica il grande popolo dell’Iran!”.