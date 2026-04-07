Stasera su Rai Storia il ricordo di “Nicola Matteucci, un intellettuale liberale”

Rai Cultura dedica uno speciale a Nicola Matteucci (1926-2006), tra i maggiori interpreti italiani – del pensiero liberale del Novecento in onda martedì 7 aprile 2026 alle 21:10 su Rai Storia

In occasione del centenario della nascita, Rai Cultura dedica uno speciale a Nicola Matteucci (1926-2006), tra i maggiori interpreti italiani – del pensiero liberale del Novecento in onda martedì 7 aprile 2026 alle 21:10 su Rai Storia.

Filosofo e storico delle dottrine politiche, è stato tra i fondatori della rivista il Mulino e della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bologna. Attraverso materiali d’archivio e testimonianze, il programma ripercorre la vita e il pensiero di uno dei protagonisti della cultura italiana del secondo Novecento.

Nicola Matteucci va ricordato non solo come un intellettuale eclettico e uno scrittore di fama, ma soprattutto per il fondamentale contributo che ha dato nell’ambito della politica: fondò infatti alcune tra le più importanti riviste di scienza della politica come Il Mulino, Il pensiero politico, Filosofia politica e pubblicò – fra gli altri – nel 1976, insieme Norberto Bobbio e Gianfranco Pasquino, Il Dizionario di politica.

Nel 1984 è stato chiamato a far parte del comitato direttivo della Enciclopedia delle scienze sociali, edita dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. Dal 1998 presiedeva il comitato scientifico di “Società Libera”.

Proprio grazie al confronto con i classici del pensiero inglese o francese, da McIlwain a Tocqueville, di cui nel 1969 Matteucci curò gli scritti per il pubblico italiano, Matteucci ha dato vita a quello che si può definire “liberalismo intransigente”. Da qui l’indagine sui mutevoli rapporti fra uguaglianza e libertà, che attraversa la sua intera produzione scientifica. Da qui la ricerca sui diritti, sui mezzi per poterli davvero garantire.

Dunque: libertà, uguaglianza e diritto a cui, con passione e notevole acutezza, Matteucci ha dedicato la sua produzione letteraria e i suoi studi.