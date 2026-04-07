Oroscopo di oggi, martedì 7 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 7 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Niente arriva a turbare l’atmosfera della festa. Programmi di vacanze, pranzi in famiglia e passeggiate nella natura ci vedono tranquilli e rilassati. Una giornata che porta subito alla ribalta la nostra capacità di cogliere il lato migliore di tutte le cose.
Toro
Energia da utilizzare per dare vita a occasioni divertenti, fuori dagli schemi. Alternative fantasiose alla tradizione: “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.” È opportuno rimanere nel presente piuttosto che farci trascinare da qualche vecchio conto rimasto in sospeso.
Gemelli
Opinioni diverse possono convivere, posizioni opposte possono venire integrate in una condizione dinamica, in cui c’è posto per tutti. Previsti spostamenti e viaggi dedicati a soddisfare alcune nuove curiosità. Risultati molto soddisfacenti.
Cancro
Possiamo festeggiare con animo lieto, gratificati dalle simpatie che riscuotiamo. Comunichiamo con i familiari e confrontiamoci con maggiore chiarezza. Il meglio deve ancora arrivare da lontano. Dolci sorprese del cuore ci aspettano nell’uovo di cioccolato.
Leone
Oggi viaggiamo su un binario a scartamento ridotto. A Pasqua le sorprese le troviamo sul lavoro. Un’emergenza richiede un nostro pronto intervento. Prendiamo il proposito di goderci domani la festa, oggi va così, il clima in casa è un po’ nervoso.
Vergine
Stomaco sottosopra a causa del forse un fin troppo lauto pranzo pasquale. La domenica convoglia i nostri pensieri sull’amore come scambio con gli altri. Coltiviamo con fiducia pochi progetti validi in cui credere senza riserve. La famiglia è dolce e protettiva.
Bilancia
Un clima sereno e rilassante all’altezza dei nostri desideri. L’importante è festeggiare con i nostri cari e con gli amici all’insegna dei valori tradizionali. Esperienze di coralità. Pensare, essere, sentirci in armonia con gli altri, trovare finalmente il punto di equilibrio.
Scorpione
In perfetta linea con la giornata, siamo in un’onda fattiva, pronti a ricevere ospiti o a dare all’occorrenza una mano, se abbiamo ricevuto un invito. Atteggiamenti imprevedibili alimentano le insicurezze di chi amiamo. Non mettiamo alla prova la sua pazienza.
Sagittario
Il risveglio non disattende le nostre più rosee aspettative. Il viaggio e le vacanze previste oggi procedono senza intoppi fino a prova contraria. Malgrado la tensione interiore e un certo smarrimento, la situazione è fluida, buona per un rinnovamento.
Capricorno
L’atmosfera festiva e gioiosa riesce a sottrarci alle nostre elucubrazioni. Qualcosa ci turba, ma l’allegria di amici e parenti è contagiosa. Valide intuizioni, per elaborare le prossime strategie da seguire, ci fanno sentire in pace e più fiduciosi.
Acquario
Nuvole temporalesche sulla nostra Pasqua. La Luna in Scorpione solleva la polvere da sotto il tappeto di antichi timori e sospetti fuori luogo. Terzo o quarto grado ingiustificato al compagno, gli addebitiamo trasgressioni che siamo noi a vagheggiare.
Pesci
Domenica esaltante. La Luna, in trigono a Mercurio e Marte, solletica le emozioni, accende desideri e sogni. Grosse e belle novità da festeggiare in famiglia. Non c’è impaccio che non si superi quasi senza sforzo da parte nostra: siamo magnetici e fortunati.