In Aton le donne al 50%, premiata l’azienda: è uno dei migliori luoghi di lavoro dell’anno

Aton Società Benefit è stata inclusa nella classifica Best Workplaces™ Italia 2026 di Great Place To Work®, posizionandosi al quinto posto a livello nazionale e al secondo nel settore IT

A Milano, sotto le luci di una cena di gala che celebra il lavoro di qualità, è stata scattata la fotografia più nitida del benessere organizzativo in Italia. Per il venticinquesimo anno Great Place To Work® Italia ha premiato infatti le migliori aziende dove lavorare, selezionando un’élite ristrettissima: appena 75 realtà su 415 organizzazioni che hanno scelto di mettersi in gioco nell’indagine sul clima interno. Tra queste, spicca Aton Società Benefit. Il percorso per arrivare fin qui è tutt’altro che simbolico. Su oltre 210 mila collaboratori coinvolti nell’analisi, solo 262 aziende hanno ottenuto la certificazione, primo filtro di una selezione severissima. E tra queste, le premiate rappresentano una minoranza ancora più esclusiva: un’avanguardia capace di trasformare il lavoro in un luogo di fiducia, crescita e identità condivisa.

In questo contesto Aton Società Benefit, tech company veneta, è stata premiata da Great Place To Work® Italia all’interno della Classifica Best Workplaces™ Italia 2026. La tech company veneta si è classificata al quinto posto a livello nazionale nella categoria delle aziende aventi tra 150 e 499 dipendenti. Tra le aziende premiate, 19 sono del comparto dell’information technology e Aton svetta nella sua categoria con un secondo posto.

L’inclusione in classifica è un riconoscimento che riguarda la cultura organizzativa ed è il punto di riferimento che identifica i luoghi di lavoro eccellenti, in cui l’esperienza lavorativa di chi vive quotidianamente l’azienda è positiva e arricchente. Analizzando i dati messi a disposizione da Great Place To Work® Italia, le organizzazioni Best Workplaces Italia hanno registrato quest’anno una media di Trust Index (l’indice di fiducia calcolato con il modello di Great Place To Work® Italia) pari a 85%, superiore di 10 punti (75%) rispetto alla media delle aziende certificate Great Place To Work® Italia e di 41 punti (44%) della media italiana (dati European Workforce Study 2025) e in crescita di un punto rispetto al dato registrato lo scorso anno.

“Essere riconosciuti tra i Best Workplaces Italia 2026 è la conferma di un percorso culturale neo-umanistico che mette al centro l’autonomia responsabile e la fiducia diffusa”, dichiara il CEO di Aton, Giorgio De Nardi. “Questo traguardo non premia solo un’azienda, ma una cultura del lavoro basata sulla flessibilità reale, dove l’autorganizzazione diventa lo strumento principale per permettere a ciascuno di armonizzare vita e professione e il modello di leadership diffusa accresce il senso di responsabilità e ingaggio. Crediamo fermamente nella trasparenza partecipativa: condividere gli obiettivi e i processi significa rendere ogni collaboratore e collaboratrice un protagonista attivo del cambiamento. L’innovazione in Aton non è mai un processo calato dall’alto, ma il frutto di una visione condivisa. Come Società Benefit, la nostra missione è dimostrare che un ambiente di lavoro arricchente e inclusivo è la precondizione essenziale per generare valore sociale e qualità”.

“Il riconoscimento di Best Workplace Italia 2026 premia innanzitutto l’autenticità dei legami che uniscono le nostre persone, la qualità della vita in azienda non si misura più con la sala relax, ma bensì in base alla socialità positiva che si sviluppa”, commenta Stefano Negroni, Chief People and Culture Officer. “In Aton, la qualità dell’ambiente di lavoro non è definita solo dai processi, ma dalla forza delle relazioni tra colleghe e colleghi. Abbiamo abbattuto i silos gerarchici per favorire un clima di cooperazione e supporto reciproco, dove la trasparenza e l’ascolto sono le fondamenta di ogni interazione. Non a caso il team risorse umane lavora in simbiosi con quello del marketing e della comunicazione all’interno della stessa funzione People & Culture. Vedere team diversi collaborare con naturalezza, condividendo sfide e successi, è la prova che l’innovazione nasce da un terreno umano fertile e coeso. Investire nella felicità relazionale significa costruire una comunità resiliente, dove il rispetto e la valorizzazione delle diversità diventano il motore quotidiano della nostra eccellenza”.

I motivi dietro al successo sono molti. Ma alcuni indici spiegano meglio di altri perché Aton è una delle migliori aziende per cui lavorare in Italia. Tra le iniziative più apprezzate, i processi di selezione inclusivi e meritocratici – come quelli dell’Academy che si ispira alla bottega rinascimentale della formazione – e il sistema premiale legato alla performance e al miglioramento continuo, armonizzato nella metodologia OKR (Objective and Key Results), in cui ogni team misura in autonomia e con responsabilità i propri risultati. A questo si aggiungono strumenti concreti di conciliazione vita-lavoro: dall’accordo sindacale per il Service Desk con misure agevolate per i neo genitori, alla massima flessibilità oraria, fino agli accordi di smart working che garantiscono libertà di gestione e autonomia. Peraltro, il 50% della popolazione aziendale è composta da donne, una percentuale significativamente superiore alla media del settore ICT.

“I Best Workplaces come nel caso di Aton Società Benefit mettono costantemente le proprie persone al centro”, afferma Alessandro Zollo, Amministratore Delegato di Great Place to Work® Italia. “È ampiamente dimostrato che persone soddisfatte hanno impatti positivi sul business, sui profitti e sono in grado di fornire esperienze di qualità e valore anche al cliente finale. Spero che possiate ispirare altri leader, per aiutarci a perseguire la nostra missione: costruire un mondo migliore, aiutando ogni organizzazione a diventare un “Great Place to Work For All”.