“Il re delle isole” anche in lingua originale su Rai Movie: la trama

Una candidatura ai Premi Oscar, disponibile anche in lingua originale, il film “Il re delle isole” stasera su Rai Movie: la trama

È Charlton Heston il protagonista del film “Il re delle isole”, in onda martedì 7 aprile 2026 alle 21.10 su Rai Movie. A metà dell’Ottocento, a Honolulu, sbarca una nave carica di emigranti cinesi: li porta l’ambizioso Whip Hoxworth che si aspetta di ereditare delle terre dal nonno. Gli arriva, invece, solo un terreno improduttivo: con impegno e un po’ di fortuna Whip riesce comunque ad arricchirsi e, con altri proprietari terrieri, organizza un complotto per spodestare dal trono Liliuokalani, la regina delle Hawaii. La regia è di Tom Gries. Nel cast anche Geraldine Chaplin, John Phillip Law, Khigh Dhiegh, Virginia Ann Lee.