Il film di azione “Mio padre è un sicario” su Rai 4: la trama

Nicolas Cage protagonista di “Mio padre è un sicario”, film di azione in onda stasera in prima serata su Rai 4: ecco la trama

Martedì 7 aprile 2026, alle 21.10, su Rai 4 in onda “Mio padre è un sicario” di Tim J. Brown. Ashley e sua figlia Sarah sono nei pasticci: sono finite nel mirino di una potente organizzazione mafiosa di Miami. Per salvarsi volano alle isole Cayman, dal padre di Ashley che trascorre in quel paradiso gli anni della pensione. Figlia e nipote scoprono che il passato di Matt non è stato poi così tranquillo: ex agente segreto, dovrà rispolverare le sue doti di uomo d’azione. Movimento e divertimento, con un protagonista tagliato su misura per Cage. Nel cast anche Ashley Greene e Ron Perlman.