Il film “Chiara”, 2 candidature a David di Donatello, stasera su Rai 5: la trama

Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022, 2 candidature a David di Donatello, il film di Susanna Nicchiarelli “Chiara” su Rai Movie: la trama

Martedì 7 aprile 2026 su Rai Movie in prima serata, alle 21.10, c’è “Chiara”, di Susanna Nicchiarelli. Assisi, 1211: appena diciottenne, per seguire l’esempio dell’amico Francesco, Chiara abbandona la casa paterna per votarsi alla povertà e alla castità. Il contrasto con la famiglia e con l’autorità cattolica non spegnerà la forza personale e rivoluzionaria della ragazza, destinata alla santità e alla creazione di una delle comunità più importanti della storia della Chiesa.

In questo film lo sguardo originale e profondo di Susanna Nicchiarelli si concentra su una figura femminile imponente e luminosa: lo stile peculiare e la franchezza della più internazionale fra le nostre autrici danno vita a un film gioioso e dal linguaggio peculiare, completato da due protagonisti, Mazzucco e Carpenzano, di grande limpidezza e magnetismo.