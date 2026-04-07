“Generazione Persa” è la nuova canzone di Marika

Esce il nuovo singolo di Marika, “Generazione Persa”, un brano che affronta con energia e sincerità uno dei temi più attuali del nostro tempo

Esce il nuovo singolo di Marika, “Generazione Persa”, un brano che affronta con energia e sincerità uno dei temi più attuali del nostro tempo: il confronto continuo tra generazioni. Attraverso il suo testo diretto e riflessivo, la canzone racconta la Generazione Alpha e il modo in cui spesso le diverse generazioni si osservano e si giudicano tra loro, quasi come in una gara per stabilire quale sia stata “la migliore”.

“Generazione Persa” mette in luce un fenomeno che riguarda tutte le età: il confronto costante tra passato e presente, tra ciò che è stato e ciò che sta arrivando. Il brano invita ad ascoltare e comprendere le nuove generazioni, senza pregiudizi e senza etichette.

Dal punto di vista musicale, il singolo si distingue per un sound energico, diretto e ritmato. Le chitarre hanno un ruolo centrale nella costruzione dell’atmosfera del brano, mentre la batteria sostiene il pezzo con un ritmo coinvolgente e dinamico, capace di accompagnare e amplificare il messaggio del testo.

Con “Generazione Persa”, Marika propone una canzone che unisce riflessione e forza musicale, dando voce a una generazione spesso raccontata dagli altri ma raramente ascoltata davvero.

Marika è una giovanissima cantante e cantautrice. Fin da piccola il papà Alessandro la avvicina alla musica così inizia a studiare pianoforte e successivamente canto con l’insegnante lirico Simone Angippi. Successivamente entra nella Focus On You Academy. Nel 2024 partecipa a “io canto family” su canale 5 arrivando in finale.

Nel 2026 esce il suo primo singolo con Sorry Mom! dal titolo “Generazione Persa”.