Fuori “PIERO DORAZIO. Catalogo ragionato dei dipinti e delle sculture”, a cura di Francesco Tedeschi

Skira presenta ‘PIERO DORAZIO. Catalogo ragionato dei dipinti e delle sculture’, a cura di Francesco Tedeschi, da un progetto di Enrico Crispolti

Skira presenta Piero Dorazio. Catalogo ragionato dei dipinti e delle sculture, la prima pubblicazione completa dedicata all’opera di Piero Dorazio, tra le figure centrali dell’arte astratta italiana e internazionale del secondo dopoguerra. A cura di Francesco Tedeschi da un progetto di Enrico Crispolti, il volume si articola in tre tomi raccolti in un unico cofanetto, disponibile in libreria dal prossimo autunno e già prenotabile sul sito skira-arte.com.

Il Catalogo ordina cronologicamente oltre 5.000 opere tra dipinti e sculture, organizzate in serie tipologiche che permettono di leggere l’ampia produzione dell’artista evidenziandone la coerenza interna. Il primo volume copre il periodo dal 1940 al 1959, il secondo le opere realizzate tra il 1960 e il 1980, mentre il terzo è dedicato alla produzione degli anni 1980-2005. Le opere sono qui riprodotte attraverso fotografie e tavole a colori che restituiscono con precisione le delicate trame cromatiche, gli accordi e i contrappunti che caratterizzano il lavoro di un Maestro che ha esplorato in profondità le possibilità del colore e della luce.

La schedatura delle opere è stata realizzata a partire dal fondo fotografico dell’Archivio Piero Dorazio, dal lavoro di ricerca condotto dal Comitato Tecnico per l’archiviazione delle opere dell’artista e dall’analisi dei materiali a stampa relativi alla sua ampia attività espositiva.

Il volume include inoltre un ampio apparato di approfondimenti bio-bibliografici, schede delle opere e saggi critici. Tra questi, il saggio di Francesco Tedeschi analizza l’ampia produzione di Dorazio mettendola in relazione con il contesto artistico e critico in cui si è sviluppata, evidenziando la continuità del suo percorso creativo lungo le sue diverse fasi evolutive.

I testi introduttivi di ogni sezione guidano il lettore attraverso i momenti fondamentali della ricerca di Dorazio, mentre le introduzioni ai singoli nuclei di opere sono accompagnate da una selezione antologica degli scritti di poetica dell’artista, che riflettono finalità e natura della sua indagine pittorica. Ogni sezione include inoltre una selezione di estratti dei testi critici più significativi per la lettura dei diversi periodi della sua produzione.

Il catalogo presenta infine un testo dedicato ai fondi dell’Archivio Piero Dorazio a cura di Valentina Sonzogni, direttrice dell’Archivio.

Francesco Tedeschi è professore di Storia dell’arte contemporanea all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha curato la catalogazione delle opere delle collezioni di Intesa Sanpaolo e i cataloghi generali di Gianni Bertini e di Enrico Della Torre.

Scheda Tecnica

Titolo: Piero Dorazio. Catalogo ragionato dei dipinti e delle sculture

A cura di: Francesco Tedeschi

Da un progetto di: Enrico Crispolti

Editore: Skira

Lingua: edizione bilingue (italiano-inglese)

Formato: 3 volumi con cofanetto, cartonato 24×28 cm

Pagine: 2232 pagine, 5000 immagini (a colori e in bianco e nero)

Prezzo: € 479,00

Codice ISBN: 978-88-572-4701-4

In libreria da autunno 2026