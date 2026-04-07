Da Siena a Cortona: al via “Camminata sulla Via Lauretana”, gratis e aperta a tutti

Tutto pronto per la prima edizione della “Camminata sulla Via Lauretana” da Siena a Cortona, gratis e aperta a tutti, organizzata dal 10 al 12 e dal 24 al 26/4 prossimi

Tutto pronto per la prima edizione della “Camminata sulla Via Lauretana” da Siena a Cortona, gratis e aperta a tutti, organizzata dal 10 al 12 e dal 24 al 26/4 prossimi dalla DMO Lauretana ETS, ente di promozione del cammino etrusco-romano, medievale e rinascimentale (dal 2020 Cammino ufficiale della Regione Toscana) che univa la Città del Palio, via Umbria e Marche, al Santuario di Loreto.

Sei tappe di circa 20 km (120 in totale) da fare a piedi tra i più bei paesaggi d’Italia, la viabilità minore, i sentieri e le strade bianche delle Crete e la Valdichiana, accompagnati da guide professionali, con soste nei luoghi iconici, assaggi di prodotti tipici, incontri con personaggi e comunità locali.

Scopo della Camminata è promuovere e valorizzare la Via Lauretana, dal 2023 iscritta anche nell’albo Nazionale dei Cammini del Ministero del Turismo, itinerario turistico-culturale-spirituale che, partendo da Siena, collega Asciano, Rapolano, Sinalunga, Torrita, Montepulciano e Cortona.

Due le parole d’ordine della Camminata: libertà e gratuità.

Libertà di andare del proprio passo, da soli o in gruppo, di fare una tappa, alcune o anche tutte, di pranzare e dormire in autonomia o presso strutture convenzionate, di raggiungere i punti di arrivo con mezzi propri o pubblici, ma avendo a disposizione una navetta che ti riporta dove sei partito.

Gratuità perché la partecipazione è del tutto gratuita, accompagnamento della guida compreso.

Non mancano le soste edonistiche e culturali: degustazioni enogastronomiche (vini di Montepulciano, birra delle Crete Senesi, formaggi artigianali di Torrita) e visite in luoghi chiusi al pubblico.

La Camminata non è una gara, ma un’opportunità per ritrovare se stessi nel cammino e pure per socializzare con nuovi amici, osservare il paesaggio attraverso la lente della filosofia “slow”, respirare le atmosfere e i profumi della campagna profonda lambita da strade mitiche come quelle dell’Eroica e della Bonifica, scoprire luoghi sconosciuti o visti finora solo in cartolina.

I partecipanti potranno usufruire anche della timbratura delle credenziali del Cammino Lauretano.

L’iniziativa ha il patrocinio dei comuni di Siena, Asciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, Cortona ed è resa possibile dalla collaborazione gratuita di numerosi partner: APD Scrofiano, Gruppo Archeologico Sinalunghese, Parrocchia di S. Martino – Sinalunga, ASD Maestà del Ponte – Montepulciano Stazione, A.R.C.A. – Asciano, G.S. La Rocca – Valiano, Formaggi Coveri – Torrita di Siena, G.S. Ossaia – Cortona, Pro Loco Torrita di Siena, Tenuta di Monte Sante Marie – Asciano, La Grancia APS – Rapolano Terme, Confraternita di S.Jacopo, ali comunicazione – Asciano.

Per programma, informazioni e iscrizioni: https://sites.google.com/view/dmo-via-lauretana | dmovialauretana@gmail.com | whatsapp: +39 347 376 6303

SCHEDA E INFORMAZIONI PRATICHE

TAPPE

10/4: Trekking urbano a Siena (3 km)

11/4: da Arbia ad Asciano (25 km)

12/4: da Asciano a Scrofiano (21 km)

24/4: da Scrofiano a Torrita (15 km)

25/4: da Torrita a Valiano (20 km)

26/4: da Valiano a Cortona (23 km)

EQUIPAGGIAMENTO INDISPENSABILE E/O CONSIGLIATO

Scarpe e abbigliamento da trekking, zaino, cappello, impermeabile, borraccia, pranzo al sacco, occhiali da sole, kit di cerotti, bastone.

INFO UTILI

È possibile partecipare a una o più tappe.

Il trekking urbano del 10 aprile sarà condotto da una Guida Turistica abilitata. I partecipanti alle altre tappe saranno accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica abilitata.

Costi: la partecipazione è gratuita, ma è indispensabile prenotare compilando il modulo di iscrizione presente al link: https://sites.google.com/view/dmo-via-lauretana

presente al link: https://sites.google.com/view/dmo-via-lauretana Il servizio navetta di fine tappa verso il punto di partenza è disponibile solo su prenotazione al costo di 10 € a tratta; posti limitati (max 50 partecipanti per servizio). La prenotazione sarà valida solo a bonifico avvenuto sul c/c intestato a “DMO LAURETANA ETS” – IBAN IT06 M070 7571 7600 0000 0739 029, con causale: “Prenotazione tratta – e specificare quali tratte si desidera prenotare)

verso il punto di partenza è disponibile solo su prenotazione al costo di 10 € a tratta; posti limitati (max 50 partecipanti per servizio). La prenotazione sarà valida solo a bonifico avvenuto sul c/c intestato a “DMO LAURETANA ETS” – IBAN IT06 M070 7571 7600 0000 0739 029, con causale: “Prenotazione tratta – e specificare quali tratte si desidera prenotare) I pranzi al sacco, le cene conviviali e i pernotti sono a carico dei partecipanti.

Il programma potrà subire variazioni per motivi organizzativi o meteo.

CONTATTI

per maggiori informazioni, o per prenotare le cene conviviali:

dmovialauretana@gmail.com | whatsapp: +39 347 376 6303