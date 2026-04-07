Artemis II conclude lo storico sorvolo lunare. Complimenti anche da Trump

Sesto giorno di volo della missione

La missione Artemis II ha concluso uno storico sorvolo lunare di sette ore, segnando il primo ritorno dell’umanità sulla Luna dai tempi dell’Apollo 17 nel 1972 e catturando immagini del lato nascosto della Luna.

Al termine del periodo di osservazione lunare, l’equipaggio ha ricevuto le congratulazioni del Presidente Donald J. Trump, in una conversazione in diretta trasmessa nell’ambito della copertura continua della missione da parte della NASA. Hanno inoltre parlato con l’Amministratore della NASA Jared Isaacman e risposto alle domande provenienti dai social media.

Raggiunto il record di distanza dalla Terra

La giornata memorabile è iniziata alle 13:56 EDT (Eastern Daylight Time) quando gli astronauti della NASA Reid Wiseman , Victor Glover e Christina Koch , insieme all’astronauta della CSA (Agenzia Spaziale Canadese) Jeremy Hansen , hanno stabilito il record per la maggiore distanza dalla Terra mai percorsa da un essere umano, superando la distanza di 248.655 miglia (399.000 km) raggiunta dalla missione Apollo 13.

Durante una prevista perdita di segnale di 40 minuti, dovuta al passaggio di Orione dietro la Luna, la sonda e il suo equipaggio hanno raggiunto il punto di massimo avvicinamento alla Terra alle 19:00, a circa 6.500 chilometri dalla superficie. Due minuti dopo, l’equipaggio ha raggiunto la massima distanza dalla Terra prevista per la missione, pari a 405.000 chilometri, stabilendo un nuovo record per i voli spaziali con equipaggio.

Sorvolando il lato nascosto della Luna, l’equipaggio ha fotografato e descritto le caratteristiche del terreno, tra cui crateri da impatto, antiche colate laviche e crepe e creste superficiali formatesi con la lenta evoluzione della Luna nel corso del tempo. Hanno anche notato differenze di colore, luminosità e consistenza, che forniscono indizi utili agli scienziati per comprendere la composizione e la storia della superficie lunare. L’equipaggio ha assistito a un tramonto terrestre, ovvero il momento in cui la Terra è scesa sotto l’orizzonte lunare, mentre Orion viaggiava dietro la Luna, e a un’alba terrestre, quando la sonda è emersa dal lato opposto della Luna.

Al termine del periodo di osservazione lunare, l’equipaggio ha assistito a un’eclissi solare durata quasi un’ora, durante la quale la sonda, la Luna e il Sole si sono allineati. Con una Luna in gran parte oscurata, l’equipaggio ha analizzato la corona solare, lo strato più esterno dell’atmosfera solare, mentre appariva attorno al bordo lunare.