Tragedia nella spa di un hotel a Pennabilli, nel riminese: 12enne risucchiato da un bocchettone della piscina

Un bambino di 12 anni, che si trovava in vacanza con la famiglia a Pennabilli, è stato risucchiato da un bocchettone della piscina e ora è ricoverato in gravi condizioni

Una tragedia si consumata nella spa di un hotel nel riminese. Stando a quanto riporta il Corriere di Bologna, ieri mattina un bambino di 12 anni, che si trovava in vacanza con la famiglia, è stato risucchiato da un bocchettone della piscina e ora è ricoverato in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni il piccolo stava giocando in piscina in un albergo di Pennabilli, quando è stato risucchiato da un bocchettone rimanendo diversi minuti sott’acqua. Appena i genitori si sono accorti di quanto stava succedendo, hanno provato a liberarlo insieme al personale della struttura, ma ci sarebbero riusciti solo quando l’impianto è stato spento.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha stabilizzato il 12enne per poi portarlo all’ospedale Infermi di Rimini. Le condizioni del giovani sono gravi. Sull’accaduto, ora indagano i Carabinieri di Novafeltria che hanno posto sotto sequestro l’albergo.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)