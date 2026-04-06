Su Rai 1 Pasquetta in compagnia di Antonella Clerici con “È sempre mezzogiorno!”

Stamani su Rai 1 una Pasquetta in compagnia di Antonella Clerici con “È sempre mezzogiorno!”. Martedì ospite Giulia Salemi, giovedì Claudio Bisio

Ricette della tradizione, compagnia e sorrisi: da lunedì 6 aprile – Pasquetta – alle 11.55 su Rai 1 è in onda “È sempre mezzogiorno!”. Scherzi e buonumore, ma anche interviste e ospiti d’eccezione: martedì 7 in studio c’è Giulia Salemi, mentre giovedì 9 aprile è il turno di Claudio Bisio. In cucina si alternano chef provenienti da ogni angolo della Penisola, pronti a proporre ricette originali e piatti della tradizione.

Immancabile il cast fisso del programma: il maestro panificatore Fulvio Marino; la nutrizionista Evelina Flachi e il professor Daniele Persegani con i consigli sul benessere e i segreti per la riuscita perfetta di ogni piatto. Alfio Bottaro porta la consueta verve, mentre il sommelier e gastronomo Andrea Amadei guida il pubblico alla scoperta dei migliori abbinamenti tra vini italiani e pietanze. Spazio anche alle eccellenze gastronomiche del made in Italy. Prosegue poi il viaggio di Federico Quaranta negli angoli più suggestivi d’Italia, tra storia e bellezze paesaggistiche.

La giornalista Angela Frenda coniuga i ritratti di personaggi noti con i piatti che li rappresentano. Il venerdì, infine, torna l’appuntamento con Carlotta Mantovan e le sue incursioni nel mondo food tra tendenze, curiosità e novità golose.