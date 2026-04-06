Su Rai 1 a “XXI Secolo”, in apertura la strage di Crans

Stasera in seconda serata su Rai 1 “XXI Secolo”, in apertura la strage di Crans. Inoltre, Francesco Giorgino ricorderà il terremoto che devastò L’ Aquila

Lunedì 6 aprile su Rai 1 alle 23.20, appuntamento con “XXI Secolo”, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino. Nella prima parte l’intervista a una delle sopravvissute alla strage di Capodanno a Crans Montana (41 vittime, 115 feriti), Eleonora Palmieri.

In studio con lei il fidanzato Filippo Bonifacio, il primo a soccorrerla portandola all’ospedale di Sion. Il racconto di quella notte tragica, le difficoltà delle cure e il ritorno graduale alla normalità. Durante questa parte del programma si farà anche il punto sull’inchiesta e sulla collaborazione tra autorità elvetiche e italiane il giorno in cui rientra in Svizzera il nostro ambasciatore Gian Lorenzo Cornado che sarà in collegamento con Giorgino in apertura di trasmissione. Giovedì 2 aprile si è tenuta a palazzo Chigi la riunione presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano con i parenti delle vittime.

Nella seconda parte l’approfondimento sullo stile maschile e femminile dell’abbigliamento italiano. Ospiti in studio due esperti molto attivi sulle piattaforme social: Antonino Ubaldo Caltagirone e Paola Spano. Cosa rende lo stile italiano unico nel mondo? Quando una persona può essere considerata di classe? In che cosa consiste l’eleganza? Questi alcuni degli interrogativi ai quali si risponderà non solo con il talk in studio, ma anche con servizi e testimonianze.

Nella terza e ultima parte l’intervista ad Arturo Brachetti, performer e trasformista, uno degli esponenti più noti a livello internazionale nel cambio rapido degli abiti. Un artista a tutto tondo che recentemente si è fatto molto apprezzare anche in ambito musical.

Giorgino sarà affiancato nelle domande agli ospiti da giovani universitari, in rappresentanza della Generazione Z.