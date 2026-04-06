Per la missione spaziale Artemis II è il giorno dei record

Artemis II, Orion si prepara al passaggio sulla faccia nascosta della Luna. In questa fase le comunicazioni si interromperanno per circa 40 minuti

Quello di oggi è forse uno dei giorni più importanti di Artemis II e di certo è il giorno dei record dove ogni minuto rappresenterà un passo fondamentale per la missione. All’1,02 di domani, 7 aprile, i quattro astronauti della Nasa Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen dell’Agenzia spaziale canadese Csa, che si trovano sulla capsula Orion, raggiungeranno il punto più lontano dalla Terra, mai toccato prima da altri esseri umani, a di 405mila chilometri, battendo così il record stabilito dalla missione Apollo 13 nel 1970.

Oggi, intanto, alle ore 18,41 ora italiana, Orion entrerà nella sfera d’influenza della Luna: questo vuol dire che la capsula subirà maggiormente la forza di attrazione lunare rispetto a quella terrestre. A questo passaggio, seguirà ore dopo, il sorvolo della superficie lunare momento in cui inizieranno Quando l’equipaggio passerà sulla parte nascosta della Luna fotograferà tratti lunari mai visti prima e le comunicazioni si interromperanno per circa 40 minuti. Il sorvolo della Luna si concluderà alle 3,20.

Artemis è un programma internazionale della Nasa cui prende parte anche l’Italia grazie agli Artemis Accords. L’Europa, con l’Esa, gestisce il modulo di servizio che fornisce energia alla navetta Orion. In parte è stato costruito anche in Italia da Thales Alenia Space e Leonardo. L’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) sta progettando il modulo abitativo Mph da posizionare sulla superficie lunare.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)