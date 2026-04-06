Oroscopo di oggi, lunedì 6 aprile 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, lunedì 6 aprile 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Occupiamoci dei preparativi per la Pasqua. Facciamo grandi pulizie, per dare vitalità alla casa e celebrare un rito di rinascita e rinnovamento. Torte dolci e salate, uova da decorare, la cucina oggi è il nostro regno indiscusso. Coinvolgiamo i bambini.
Toro
Consideriamoci fortunati nonostante la Luna storta. Abbiamo tempo per poltrire e per gustarci il clima della vigilia. Tutto il resto non ha importanza. Facciamo appello alla logica, per tenere a bada il malumore e quel piccolo sospetto che penalizza l’amore.
Gemelli
Desiderio di spazi aperti e di movimento per rendere onore a questo momento che invita all’introspezione. Slanci creativi, profondità di analisi. Chi di noi ha in programma viaggi o vacanze a breve termine, affini le armi seduttive in vista di sorprese.
Cancro
Ci voleva il passaggio della Luna in Scorpione, e per giunta in trigono a Giove, per rinfrancarci. Incertezze o difficoltà trovano la soluzione più adatta. Buona occasione per riunire amici o parenti per un pranzo o per una gita fuori città. Clima rilassato.
Leone
Atmosfera fosca, per via della Luna in quadrato. Uno stato di letargo energetico ci consegna all’immobilità. Divano, TV e pantofole, i nostri alleati. Le differenze rendono costruttivi i confronti. Diamo fiducia ai nostri cari, anche se non agiscono come noi.
Vergine
Complice la Luna in Scorpione, è un sabato sereno e costruttivo. Coltiviamo ragionevoli ambizioni, ma siamo disposti ad aspettare che i tempi maturino. Rassicuriamo chi amiamo sulle nostre intenzioni: siamo concentrati altrove, ma i sentimenti restano solidi.
Bilancia
Coviamo a lungo le nostre idee, riflettiamo e valutiamo prima di passare all’azione. Non prendiamo decisioni improvvise poco azzeccate. Dosiamo con cura le forze, evitiamo di esporci alle carenze di situazioni poco brillanti. Rallentiamo gli impegni.
Scorpione
Con il trigono di Giove alla Luna, possiamo stare tranquilli. La nostra giornata non è al riparo dagli imprevisti, ma la fortuna lavora per noi. Grazie al cielo, per molti di noi è un giorno di riposo. Le grane professionali oggi le lasciamo decantare.
Sagittario
La Luna abbioccata alle nostre spalle depone per una vigilia “intimistica” e casalinga. Ricca di buoni sentimenti, di sorprese da parte dei familiari. Sempre di più le stelle chiamano verso l’amore: raccogliamo tutte le nostre armi per sparare un bel colpo.
Capricorno
Oggi sì che siamo di buonumore, e il merito va in gran parte alla Luna in sestile. Incanaliamo in modo costruttivo l’energia, formuliamo progetti convincenti. È giunta l’ora di mettere in luce il nostro talento, coltivare ambizioni, aggiungere un tocco di classe alla casa.
Acquario
È sufficiente il passaggio della Luna in Scorpione, perché in famiglia l’allegria dell’attesa si trasformi in recriminazioni e musi lunghi. La mancanza di fiducia da parte di chi amiamo ci lascia con l’amaro in bocca. Per noi è un torto grave.
Pesci
Coccolati dalla Luna in trigono, oggi diamo il meglio di noi stessi in fatto di intuizioni e di percezioni sottili. Indaghiamo su comportamenti ambigui. I sogni raccontano i nostri desideri segreti e ci regalano dei messaggi preziosi attraverso i simboli.