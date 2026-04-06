Il film “Petit Maman” in prima Tv su Rai 5: la trama

Petite Maman, film del 2021 scritto e diretto da Céline Sciamma con Gabrielle Sanz (Marion) e Joséphine Sanz (Nelly) in prima Tv su Rai 5: la trama

Pesentato in anteprima nel marzo 2021 in concorso al 71º Festival internazionale del cinema di Berlino, il film “Petit Maman” è la proposta di Rai 5 per la prima serata di lunedì 6 aprile 2026 alle 21:10.

Nelly ha otto anni, la nonna è appena morta in una casa di riposo e lei si reca con i suoi genitori nella casa in cui sua madre Marion abitava da bambina. Quando la madre parte lasciandola sola con il padre, Nelly incontra nel bosco una bambina che sta costruendo una capanna: il suo nome è Marion.