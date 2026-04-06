Il film “La Banda di Chicago” stasera su Rai 4: la trama

Stasera su Rai 4 “La banda di Chicago”, film thriller d’azione del 2020 diretto da Seth Savoy, con Michael Shannon, Patrick Schwarzenegger e Alex Pettyfer: la trama
Fresco di college, Lance Zutterland si rende presto conto che un gruppo di coetanei combatte contro il sistema rubando ai ricchi e dividendosi il bottino. Senza nulla da perdere, Lance si unisce al gruppo lasciando dietro di sé una scia di distruzione. Man mano che la polizia si avvicinerà alla verità, nel gruppo le tensioni aumenteranno e Lance scoprirà di non avere alcuna via d’uscita.
E’ la trama del film “La banda di Chicago” (titolo originale Echo Boomers) diretto da Seth Savoy, con Michael Shannon, Patrick Schwarzenegger e Alex Pettyfer e in onda lunedì 6 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 4.