Il film “Io e te dobbiamo parlare” su Rai 1: ecco la trama

Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni protagonisti del film “Io e te dobbiamo parlare” stasera su Rai 1: la trama

Antonio e Pieraldo, due poliziotti, sono legati non soltanto dallo stesso lavoro: il primo è stato sposato con Matilde, attuale compagna di Pieraldo, e ha avuto da lei una figlia, Maria, che vive insieme alla madre e al suo fidanzato. I due agenti, tra cui non c’è più la stessa complicità degli inizi, saranno chiamati a risolvere un caso molto spinoso che ne stravolgerà l’abituale tranquillità. All’indagine prenderà parte anche Sara, una collega di Antonio dalla quale è affascinato.

E’ la trama del film “Io e te dobbiamo parlare” in onda lunedì 6 aprile 2026 alle 21:30 su Rai 1. Regia di Alessandro Siani. Con Alessandro Siani, Leonardo Pieraccioni, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani