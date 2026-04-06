I diritti secondo Ken Loach in “Bread and Roses” su Rai 5: la trama

I problemi sociali e le lotte degli immigrati ispanici negli Stati Uniti sono il tema del film di Ken Loach “Bread and Roses”, in onda lunedì 6 aprile alle 23.00 su Rai 5. Los Angeles, 2000. Maya e Rosa, sorelle messicane giunte illegalmente in California, lavorano sottopagate e senza diritti come addette alle pulizie. Quando Maya incontra il giovane sindacalista Sam, si unisce alla lotta per il diritto di sindacalizzazione mettendosi nei guai. Nel cast Pilar Padilla, Adrien Brody, Elpidia Carrillo, Jack McGee.