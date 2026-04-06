Francesca Fagnani ospite a Lo Stato delle Cose stasera su Rai 3

Nel nuovo appuntamento con “Lo Stato delle Cose”, in onda oggi, 6 aprile alle 21.20 su Rai 3, Massimo Giletti ospiterà Francesca Fagnani

Nel nuovo appuntamento con “Lo Stato delle Cose”, in onda oggi, 6 aprile alle 21.20 su Rai 3, Massimo Giletti ospiterà Francesca Fagnani. La giornalista, da attenta conoscitrice della “mala romana”, interverrà sul peso criminale e mafioso di alcuni personaggi che da anni si spartiscono il potere nella capitale: dal boss camorrista Michele Senese, fondatore del clan che porta il suo nome, a Fabrizio Piscitelli alias Diabolik, passando per Elvis Demce narcos albanese e braccio destro proprio di Piscitelli.

A seguire, spazio all’analisi di come la piattaforma social “TikTok”, amatissima dai più giovani, sia stata scelta dalle mafie non solo come “vetrina” per mettersi in mostra e raccogliere consensi, ma anche per trasmettere messaggi. Un ex secondino racconterà in che modo i carcerati usino “TikTok” per comunicare con l’esterno. E poi l’intervista esclusiva a un boss di Cosa Nostra, cugino, amico e sodale di nomi importati della mafia siciliana: Bontade, Buscetta, Badalamenti. Il suo nome è Tanino Grado e parlerà della latitanza sull’isola di Malta del suo grande nemico, Toto’ Riina, che proprio sull’isola possedeva due bellissime ville. In una di queste oggi abita un ministro della Repubblica di Malta: saprà che quella casa è appartenuta al boss di Corleone?

Infine, si torna sulle indagini che riguardano il delitto di Garlasco: tutte le consulenze chieste dalla Procura di Pavia sono state depositate. Ci sarà un processo per il nuovo indagato Andrea Sempio? Se fosse così cosa cambierebbe per Alberto Stasi che si trova in carcere da oltre 10 anni? Interverranno in studio Antonio De Rensis, Umberto Brindani, Flaminia Bolzan.