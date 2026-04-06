Bending Spoons rinnova Women In Computer Science: 100.000 euro in borse di studio

Bending Spoons ha rinnovato il programma di borse di studio Women in Computer Science, con un impegno da 100.000 euro

Bending Spoons ha aperto le candidature per l’edizione 2026 della Women in Computer Science Scholarship. Il programma oﬀre venti borse di studio — ciascuna del valore di 5.000 euro — a studentesse universitarie iscritte a corsi di laurea in ambito tecnologico in tutta Europa e nel Regno Unito. Le beneﬁciarie di quest’anno saranno inoltre invitate a un evento di networking di due giorni che si terrà a Milano in ottobre, interamente a carico dell’azienda.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio insieme di progetti che Bending Spoons porta avanti per valorizzare e sostenere la nuova generazione di talenti nel settore tecnologico, tra cui borse di studio basate sul merito, eventi di networking e competizioni studentesche.

«Saranno le studentesse e gli studenti di computer science di oggi a dar forma a questo ramo negli anni a venire», ha dichiarato Eva Milenkovska, talent manager a Bending Spoons e responsabile dell’iniziativa.

«Questa borsa di studio vuole premiare le donne che puntano all’eccellenza e a dare il loro contributo per plasmare il futuro del settore».

È la quarta volta che Bending Spoons oﬀre questa borsa di studio; le beneﬁciarie delle edizioni precedenti hanno proseguito gli studi e arricchito il settore portando nuove prospettive. «Da bambina, vedevo raramente donne nel mondo della tecnologia. Oggi voglio essere io il motivo per cui altre bambine sentiranno di poter appartenere a questo mondo», ha aﬀermato Violeta Kastreva, beneﬁciaria dell’edizione 2025 e attualmente assegnista di ricerca presso l’ETH di Zurigo.