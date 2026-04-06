A Roma la mostra di Mario Marzi “Il tempo sospeso poesia e religioso silenzio cosmico”

Il Museo e Fondazione Venanzo Crocetti di Roma, ospita dal 18 al 24 aprile 2026, la mostra antologia di Mario Marzi “Il tempo sospeso poesia e religioso silenzio cosmico”

Il Museo e Fondazione Venanzo Crocetti di Roma, ospita dal 18 al 24 aprile 2026, la mostra antologia di Mario Marzi “Il tempo sospeso poesia e religioso silenzio cosmico”, a cura di Alberto Moioli e Luigi Salvatori, in collaborazione con l’Archivio Paolo Salvati, promossa da ICAS Intergruppo Parlamentare Cultura Arte e Sport con gli auspici della Presidenza della Commissione Cultura della Camera dei deputati.

Il percorso espositivo nelle sale del Museo Venanzo Crocetti comprende una selezione di 23 opere eseguite dall’artista – un’esposizione di carattere antologico che raccoglie il percorso artistico di Marzi dal 1984 al 2025 – che evoca un messaggio fatto di attesa e speranza, sostenuto da una fermezza non comune e forte spiritualità interiore, attraverso un paesaggio immaginario.

Così come l’onorevole Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati dichiara nel testo a catalogo: “La pittura di Marzi si configura come un’architettura dell’ultraterreno che trova il suo baricentro in una dimensione spirituale della realtà. Nelle sue tele, la natura non è mai scenario inerte, ma una manifestazione ontologica del sacro. Il percorso espositivo, in questo senso, si inserisce in una contingenza storica di eccezionale valore: l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi. Il pensiero francescano non è qui un semplice riferimento iconografico, ma il motore filosofico di un’intera produzione artistica. Marzi traduce in immagini quella fraternitas universale che il Santo d’Assisi espresse in tutta la sua produzione letteraria.

Il “religioso silenzio” citato nel titolo della mostra richiama, senza dubbio, la pacificazione francescana tra l’uomo e il creato, un superamento delle conflittualità terrene in favore di una simbiosi panica e spirituale. L’artista, attraverso una tecnica meticolosa e una sensibilità quasi liturgica, ci restituisce un’armonia in cui il regno animale e quello vegetale convivono in una sospensione temporale che è, in ultima istanza, un anelito all’eterno.”

Breve Bio Mario Marzi

Mario Marzi è un pittore italiano nato nel 1958 e formatosi a Roma nell’Accademia di Belle Arti, ha partecipato a numerose esposizioni anche come membro dell’Associazione romana “Cento Pittori via Margutta” e ha lavorato come pittore restauratore di tele ed affreschi per collezioni private e di enti religiosi, tra i quali il Santuario del Divino Amore a Roma e la Certosa di Trisulti.

Le sue opere sono state pubblicate sul catalogo della 117ª Mostra Cento Pittori via Margutta, 2022, dedicata a Paolo Salvati, sul Catalogo Generale degli artisti, Storia dei Cento Pittori Via Margutta, primo volume storico documentale a cura dell’Associazione Cento Pittori via Margutta, sul volume della Biennale del mare 3ª Edizione, dedicata a Paolo Salvati, a cura di Anna Iozzino. Espone alla mostra, Arte di Frontiera: Esprimere e rappresentare la disabilità. Una selezione di opere della Collezione Archivio Paolo Salvati e di altre raccolte al Salone Borromini in Vallicelliana a cura di Michela Ramadori. Dal 2023 è citato in Enciclopedia d’Arte Italiana, Catalogo Generale Artisti dal Novecento ad oggi e sul Getty Vocabulary ID: 500778969.

Info:

Il tempo sospeso poesia e religioso silenzio cosmico personale di Mario Marzi

18-24 aprile 2025

Inaugurazione Sabato 18 Aprile 2026 h 17

Museo e Fondazione Venanzo Crocetti

Via Cassia 492 – 00189 Roma

Ingresso gratuito lunedì – venerdì: 11-13 e 15-19 / Sabato: 11-19

Promossa dall’Archivio Paolo Salvati

RSVP: info@archiviopaolosalvat.org