Stasera su Rai 3 “Il borgo dei borghi”, con la finale

Sarà l’ultima e definitiva sfida per i 20 borghi più belli d’Italia, domenica 5 aprile alle 20.30 su Rai 3, con “Il Borgo dei Borghi”

Sarà l’ultima e definitiva sfida per i 20 borghi più belli d’Italia, domenica 5 aprile alle 20.30 su Rai 3, con “Il Borgo dei Borghi”. Il programma di Rai Cultura, condotto da Camila Raznovich, che porta i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese, decreterà il borgo vincitore 2026 nel corso della puntata. I Borghi in gara sono: Arenzano (Liguria), Baselga di Pinè (Trentino), Battaglia Terme (Veneto), Canossa (Emilia Romagna), Castellaro Lagusello (Lombardia), Chatillon (Valle d’Aosta), Cingoli (Marche), Guardialfiera (Molise), Lucignano (Toscana), Margherita di Savoia (Puglia), Nemi (Lazio), Passignano sul Trasimeno (Umbria), Realmonte (Sicilia), Sadali (Sardegna), San Fele (Basilicata), San Nicola Arcella (Calabria), Spilimbergo (Friuli Venezia Giulia), Villalago (Abruzzo), Villar San Costanzo (Piemonte), Zungoli (Campania).

Anche quest’anno ad aspirare al titolo di “Borgo dei Borghi” sono venti località, una per ciascuna regione italiana. Venti luoghi eccezionali, selezionati per la loro bellezza, la loro architettura, per la qualità della vita. Dal nord al sud, da est a ovest, si incontreranno degli abitanti felici e fieri del proprio paese che si sono mobilitati con entusiasmo per raccontare i loro borghi storici.

Nel corso della serata verrà svelata la classifica e verranno riproposti i borghi in gara e, al termine della competizione, verrà eletto il borgo più bello d’Italia del 2026.

Tre giurati d’eccezione saranno i compagni di viaggio di Camila Raznovich. L’attenderanno in tre luoghi diversi, pronti a svelarne segreti, storie e meraviglie, accompagnando i telespettatori in un viaggio tra paesaggi sorprendenti e patrimoni unici.

Tiziana D’Angelo, archeologa e direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, andrà alla scoperta di un territorio in cui il passato riaffiora in tutta la sua grandezza, tra vestigia antiche e racconti millenari. Con Fabio Toncelli, regista, esploratore e “cacciatore di paesaggi” del “Kilimangiaro”, si raggiungerà lo scenario suggestivo delle Dolomiti Lucane, tra Castelmezzano e Pietrapertosa, per raccontare un territorio fatto di panorami vertiginosi, borghi sospesi nel tempo e tradizioni che si intrecciano con la natura più autentica. Lo storico e divulgatore dell’arte Jacopo Veneziani, invece, andrà alla scoperta del lato più artistico e culturale di Altamura, facendo emergere una storia che continua a vivere nelle sue strade e nei suoi monumenti.

I voti dei tre giurati si aggiungeranno a quelli già espressi dal pubblico attraverso il web, per decretare così il vincitore di questa nuova edizione.

“Il Borgo dei Borghi” è anche online su RaiPlay.it