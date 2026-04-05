Stasera su Rai 2 torna “NCIS”. Doppio appuntamento con “Il figliol prodigo”

Domenica 5 aprile, alla 21.00 su Rai 2, appuntamento con la ventitreesima stagione della serie NCIS che segue le vicende di una squadra di agenti d’élite del Servizio Investigativo Criminale della Marina

Domenica 5 aprile, alla 21.00 su Rai 2, appuntamento con la ventitreesima stagione della serie che segue le vicende di una squadra di agenti d’élite del Servizio Investigativo Criminale della Marina (NCIS) degli Stati Uniti impegnati a risolvere casi complessi, dallo spionaggio al terrorismo, dall’omicidio alla criminalità informatica. A capo della squadra c’è l’agente speciale supervisore Alden Parker (Gary Cole), al suo fianco, tra gli altri, ci sono il medico legale Dr. Jimmy Palmer (Brian Dietzen), la scienziata forense Kasie Hines (Diona Reasonover), l’agente speciale Timothy McGee (Sean Murray) e l’agente speciale Nicholas “Nick” Torres (Wilmer Valderrama).

In “Il figliol prodigo – prima parte”, Parker è disposto a utilizzare anche metodi discutibili pur di catturare Carla Marino malgrado le obiezioni di Vance che lo fa controllare dalla squadra. Ma gli agenti decidono di aiutarlo e trovano il finto agente Ford che potrebbe sapere dove si trova Carla. Nella seconda parte, il vice Ammiraglio Harriet Parker, sorella di Alden, ordina un attacco missilistico contro la “Quentin” senza sapere che il fratello è a bordo, ma la nave implode un attimo prima che il comando possa essere eseguito. Si ipotizza un incidente, ma mentre Jimmy cerca di identificare i resti delle vittime, Kasie scopre che Alden Parker si è salvato, fuggendo su un gommone di salvataggio.