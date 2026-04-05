Pomeriggio di Pasqua su Rai 1 con “Da noi… a Ruota Libera”

Su Rai 1 una Pasqua con “Da noi… a Ruota Libera”. Tra gli ospiti di Francesca Fialdini: Maurizio Battista, Alessio Boni, Pif e Giusy Buscemi

Anche nel giorno di Pasqua, domenica 5 aprile, si rinnova l’appuntamento alle 17.20 su Rai 1 con “Da noi…a Ruota Libera”. Ospiti, in studio: Maurizio Battista, comico e attore da sempre impegnato tra cinema, tv e teatro, noto per il suo stile romano e ironico; e Alessio Boni, volto di numerose fiction e film di successo, attualmente protagonista di un classico senza tempo, il celebre capolavoro di Miguel de Cervantes “Don Chisciotte”, al cinema dal 26 marzo.

A seguire, Pif e Giusy Buscemi, dal 2 aprile sul grande schermo con “Che Dio perdona a tutti”, il nuovo film diretto dallo stesso Pif, autore anche dell’omonimo romanzo da cui il film è tratto.

“Da Noi…a Ruota Libera” è un programma di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Elena Martelli, Luciana Matarese, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai, Monica Gallella. Produttore esecutivo Endemol Shine Italy, Laura Mantelli.