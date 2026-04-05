Il film “Stanlio & Ollio” di Jon S. Baird stasera su Rai 5: la trama

Stanlio e Ollio, la coppia comica più famosa al mondo, nell’omonimo film di Jon S. Baird stasera su Rai 5: la trama

Nel 1953, ormai lontani gli anni d’oro, Stan Laurel e Oliver Hardy, invecchiati e con problemi di salute, partono per una tournée teatrale in Inghilterra. I due artisti hanno però ancora la capacità di divertirsi sul palco e di saper intrattenere gli spettatori che, alla fine, premiano il loro lavoro.

Il viaggio nel Regno Unito costituirà una grande occasione per rinsaldare la loro amicizia, messa a dura prova dal peggiorare della salute di Oliver. È la trama di “Stanlio e Ollio”, il film di Jon S. Baird del 2018, adattamento cinematografico del libro “Laurel & Hardy A British tour” di A.J. Marriot, in onda domenica 5 aprile alle 21.15 su Rai 5. Nel cast, John C. Reilly, Steve Coogan e Shirley Henderson.