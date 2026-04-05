Il film “Paddington” disponibile anche in lingua originale su Rai Movie: la trama

La storia dell’orso Paddington, personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond, nell’omonimo film stasera su Rai Movie: la trama

Disponibile anche in lingua originale, il film “Paddington”, adatto a famiglie e bambini, è la proposta di Rai Movie per domenica 5 aprile 2026 alle 21:20.

Il film si apre con una ripresa comica in bianco e nero su pellicola registrata da un esploratore inglese nel Perù in cui esso dice di avere scoperto due orsi, di una specie mai vista prima, dall’intelligenza umana e capaci di capire e addirittura parlare come una persona. Così l’esploratore decide di insegnar loro tutto quello che sa sulla vita moderna e chiama i due orsi rispettivamente Lucy e Pastuzo. Prima di ritornare in patria, promette ai due orsi che se fossero per caso venuti a Londra li avrebbe accolti nella sua casa.

Quaranta anni dopo, Lucy e Pastuzo, molto invecchiati, decidono di occuparsi del loro nipotino divenuto orfano e si dedicano soprattutto alla produzione di marmellata secondo la ricetta ricevuta dall’esploratore e a imparare le buone maniere da un vecchio giradischi per il viaggio verso Londra che i tre hanno progettato. Una notte, però, un violento terremoto, costringe i tre a scappare in un rifugio sotterraneo, ma per un attimo di esitazione Pastuzo viene ucciso dalla caduta di un albero. Lucy, ormai troppo vecchia per badare al suo nipotino e visto anche che la loro casa è stata distrutta dal terremoto, decide di mandare su una nave cargo diretta a Londra l’orsetto con una targhetta “Per favore, occupatevi di questo orso”, mentre lei se ne andrà in una casa di riposo per orsi.

Tuttavia, arrivato in Inghilterra e persosi alla stazione londinese di Paddington, l’orsetto si accorge che Londra non è piena di gente accogliente e disponibile come si aspettava, ma anzi piuttosto maleducata e indifferente. Fortunatamente però incontra la famiglia Brown, che dopo avergli dato il nome della stazione in cui viene trovato, Paddington appunto (in quanto non conoscono il suo vero nome da orso), gli offrono un posto dove vivere, la loro soffitta, e si impegnano a cercare l’esploratore che aveva conosciuto gli zii. Ma una cinica imbalsamatrice del Museo di storia naturale di Londra, Millicent Clyde, ha altri progetti per l’orsetto, in quanto vuole vendicare il padre, ovvero l’esploratore.