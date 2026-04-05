Il film “Filumena Marturano” stasera su Rai 1: ecco la trama

Il film tv “Filumena Marturano” di Francesco Amato con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo in prima serata a Pasqua su Rai 1: la trama

“Filumena Marturano”, tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, per la regia di Francesco Amato con interpreti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, andrà in onda domenica 5 aprile 2026 alle 21.20 su Rai 1.

Gli altri attori sono Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Francesco Russo, Giovanni Scotti, Massimiliano Caiazzo. Si tratta di una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction.

La trama: Filumena Marturano è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano, un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e l’amministrazione della casa, mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane. Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte, ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre l’inganno e chiede l’annullamento. Solo allora la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà suo. Le certezze dell’uomo vacillano e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena, però, “’e figli so’ ffigli. E so’ tutti eguali”.