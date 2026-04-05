Il film “Exodus – Dei e re” stasera in prima serata su Rai 4: la trama

Diretto da Ridley Scott con Christian Bale e Sigourney Weaver, su Rai4 (canale 21) il kolossal biblico “Exodus: Dei e Re”

Domenica 5 aprile 2026 Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) proporrà in prima serata alle 21.20 il kolossal biblico di Ridley Scott “Exodus: Dei e Re”. Spettacolare rilettura contemporanea del classico hollywoodiano I Dieci Comandamenti, il film interpretato da Christian Bale, Joel Edgerton e Sigourney Weaver racconta, in un’inedita prospettiva laica, i fatti che hanno portato all’esodo dall’Egitto del popolo ebraico guidato da Mosè, partendo dall’infanzia del condottiero di Dio e dal suo rapporto di rivalità con il fratello adottivo Ramses.

Ridley Scott ha dedicato Exodus alla memoria del fratello Tony, anche lui regista, scomparso in tragiche circostanze pochi mesi prima.