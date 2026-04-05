De Gasperi, De Nicola, Einaudi: stasera su Rai Storia in replica “I nostri presidenti”

In occasione degli 80 anni dal referendum del 2 giugno 1946, su Rai Storia da domenica 5 aprile 2026 “I nostri presidenti”, un viaggio nella storia dell’Italia repubblicana
In occasione degli 80 anni dal referendum del 2 giugno 1946, su Rai Storia da domenica 5 aprile 2026 “I nostri presidenti”, un viaggio nella storia dell’Italia repubblicana attraverso i suoi Presidenti. In questa puntata: Alcide De Gasperi, Capo provvisorio dello Stato che accompagna la transizione istituzionale nel giugno 1946; Enrico De Nicola, Capo dello Stato eletto dall’Assemblea Costituente, il 25 giugno 1946; Luigi Einaudi, primo presidente della Repubblica ad essere eletto a Camere riunite, l’11 maggio 1948.