A Pasqua torna la “Domenica In” con Mara Venier

Nel pomeriggio di Pasqua la “Domenica In” con Mara Venier. Tra gli ospiti, Claudio Bisio e Chiara Celotto, Massimiliano Gallo e Shalana Santana

Claudio Bisio, si racconterà e presenterà la nuova fiction “Uno sbirro in Appennino”, al debutto su Rai 1 da giovedì 9 aprile per quattro prime serate, a “Domenica In” – il programma condotto da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio – in onda domenica 5 aprile alle 14.00 su Rai 1 in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Con Bisio, l’attrice Chiara Celotto, anch’ella nel cast della serie.

A seguire Massimiliano Gallo – interprete di tanti film e serie tv di successo – e sua moglie Shalana Santana, protagonisti del film “La salita”, esordio alla regia dello stesso Gallo, in uscita nelle sale il 9 aprile. Ad accompagnarli il maestro Enzo Avitabile, che si esibirà nel brano principale della colonna sonora del film. Nel corso della diretta interverrà l’attrice Agostina Belli, icona del cinema anni ’70, che ripercorrerà i momenti più significativi della sua carriera e della sua vita personale.

E ancora, Franco Nero che parlerà della stella ricevuta sulla Walk of Fame di Hollywood, mentre Rosario Miraggio, atteso con un grande concerto-evento il 30 giugno alla Reggia di Caserta, si esibirà con il suo nuovo singolo “Va’”. Nello spazio dedicato all’attualità Mara Venier e Tommaso Cerno approfondiranno con Don Davide Banzato il significato della Santa Pasqua nel contesto contemporaneo. Prosegue inoltre il percorso dedicato ai 50 anni di “Domenica In”, raccontato insieme a Pino Strabioli. Enzo Miccio ricorderà l’amore tra Anna Magnani e Roberto Rossellini e tra il regista e Ingrid Bergman, mentre Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La Cassaforte di Domenica In”.