“Senza niente” è la nuova canzone di Beatriss

“Senza niente” è il nuovo singolo di Beatriss disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 27 marzo 2026

“Senza Niente”, il nuovo singolo di Beatriss tra fragilità e desiderio, è una mid-ballad intensa dalle venature trapsoul e R&B. Il brano scava nelle pieghe della paura: quella di abbandonare le proprie difese e lasciar cadere la maschera della perfezione per timore di restare scottati. Attraverso questa traccia, Beatrice dà voce al conflitto interiore di chi, per proteggersi dal dolore, finisce col precludersi anche la gioia, faticando a godere di quei momenti di “effimera felicità” che rendono la vita autentica.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho scritto questo brano in un momento di rottura dal passato. Ho sentito l’esigenza di creare un promemoria musicale che mi ricordasse quali schemi di comportamento volevo lasciarmi alle spalle, per dare spazio ad una nuova visione della vita.”

Il videoclip di “Senza Niente” traspone in immagini l’essenza della solitudine riflessiva e il coraggio della vulnerabilità emotiva. La narrazione visiva si snoda attraverso spazi chiusi e chiaroscurali, dove la protagonista si muove tra drappeggi e strutture metalliche che simboleggiano i confini del pensiero e il momento del confronto solitario con la propria interiorità.

L’uso sapiente di inquadrature ravvicinate sottolinea la fragilità espressa nel brano, creando un dialogo costante tra musica e immagine. Mentre il testo invita ad “abbandonare i panni” e affrontare la “paura di soffrire”, il video mostra una progressiva liberazione della protagonista dalle sovrastrutture che la circondano. Questo percorso culmina nel superamento metaforico della “maschera”, rappresentata da un dinamico gioco di luci e ombre: emergendo dall’oscurità, l’artista affronta i propri sentimenti con una consapevolezza rinnovata, accettando di restare “senza niente” pur di riscoprirsi finalmente autentica.

L’opera si configura quindi come un invito a spogliarsi di ogni finzione, celebrando la purezza dei sentimenti e il rischio della sofferenza come unico passaggio necessario per raggiungere la propria verità.