Protezione civile, allerta rossa in Abruzzo per neve e ghiaccio anche in collina

Piogge e neve a quote collinari al Centro-Sud. Venti forti da Nord a Sud

Il centro di bassa pressione, attualmente sul Tirreno e in movimento verso i settori ionici, continua a richiamare correnti fredde dai Balcani, con fenomeni diffusi e persistenti, specie sui settori adriatici, nevosi fino a quote di alta collina. La perturbazione è accompagnata da intensa ventilazione, con venti di burrasca dai quadranti settentrionali, specie sulle regioni centro-meridionali.

La Protezione civile avverte che: “Dal primo pomeriggio di domani, mercoledì 1° aprile, persisteranno venti forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in estensione a Puglia e Basilicata; mareggiate lungo le coste esposte; nevicate diffuse al di sopra dei 700-900 mt. su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo abbondanti, specie sui settori orientali”.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori dell’Abruzzo; allerta arancione in Abruzzo e su tutto il territorio di Molise e Puglia e allerta gialla su parte di Umbria, Marche, Lazio e sull’intero territorio di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.